Weiterer Branchenexperte an Bord

Loewe: José Barreiro Lopez neuer Vice President Global Sales

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 10.08.2020

Loewe verstärkt sich personell: Der Branchenexperte José Barreiro Lopez ist seit August als neuer Vice President Global Sales an Bord.

Der traditionsreiche TV-Hersteller Loewe will seinen Wachstumskurs festigen und holt sich mit José Barreiro Lopez einen neuen Vice President Global Sales ins Team. Dieser soll den Fokus der internationalen Vertriebsstrategie schärfen und die bestehenden Vertriebs-Aktivitäten weiter ausbauen.

Loewe erweitert sein Management-Team um einen weiteren Branchenexperten: José Barreiro Lopez ist im August als Vice President Global Sales in das Unternehmen eingetreten und verantwortet damit Loewes Sales Organisation auf nationaler sowie internationaler Ebene.

Der gebürtige Brite verfügt über mehr als 25 Jahre Berufserfahrung, die er in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Produkt Management bei renommierten Unternehmen der Unterhaltungselektronik- und Automobil-Branche sowie Telekommunikationsindustrie gesammelt hat – u.a. bei Sony, GM, Siemens, Ericsson und zuletzt über drei Jahre bei Bang & Olufsen.

Loewe freut sich, die Position des Vice President Global Sales mit José Barreiro Lopez besetzt zu haben. Seine langjährige Erfahrung in der Hightech-Industrie ist „von unschätzbarem Wert für das weitere Wachstum des Unternehmens”. Die Struktur der Verkaufskanäle unter Berücksichtigung der Weltmärkte und ihrer Dynamiken zu optimieren sei eine anspruchsvolle Aufgabe, zumal Loewe hinter der Philosophie steht: Think global, act local. Das Unternehmen ist sich sicher, dass José Barreiro Lopez diesen Gedanken wie kein anderer verkörpert. Der neue Vice President Global Sales denkt international, spricht diverse Sprachen und freut sich auf seine neue Herausforderung.

Weiter aufwärts

Nicht nur in der Loewe Zentrale in Kronach wird Barreiro Lopez an der Entwicklung und Umsetzung von Vertriebsstrategien arbeiten, um das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens weiter voranzutreiben. „Ich freue mich sehr, ein Teil der Loewe Familie sein zu dürfen. Die Entwicklung dieses weltbekannten Unternehmens mit seiner fast hundertjährigen Tradition habe ich immer schon mit großem Interesse verfolgt. Unter neuer Führung ist Loewe wieder erfolgreich und kann mit großer Zuversicht in die Zukunft blicken. Gemeinsam mit dem gesamten Team werde ich nicht nur den Vertrieb, sondern auch die Beziehungen zu unseren Partnern weiter ausbauen und festigen”, so Barreiro Lopez.

Um optimal mit allen Kollegen und Partnern zusammenzuarbeiten, wird der neue Vice President Global Sales viele Partner national und international besuchen. „Es ist wichtig, für unsere Partner direkt vor Ort da zu sein. Ich möchte proaktiv in den Dialog gehen, Brücken bauen und altes Vertrauen zurückgewinnen. Wir werden ganz genau zuhören, um alle Partner aktiv in unsere Planungen einzubinden. Deshalb freue ich mich ganz besonders auf unsere Loewe Experience Tour 2020, die an unterschiedlichen Stationen in verschiedenen Ländern haltmacht und mir die Möglichkeit gibt, alle Fachhändler persönlich kennenzulernen. Ich hoffe, dass sie von unserer neuen Strategie und dem erstklassigen Portfolio genauso begeistert sein werden, wie ich es bin”, erklärt der neue Vice President Global Sales.