Antrittsbesuch in Kühlgeräte-Recyclinganlage

Robert Töscher nun auch GF der UFH RE-cycling

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 11.08.2020

Robert Töscher, Geschäftsführer der UFH RE-cycling.

Robert Töscher ist seit Anfang Juli Geschäftsführer der UFH-Gruppe. Nun ist der 37-Jährige auch im Management Board der UFH Re-cycling tätig, dies neben den bestehenden Geschäftsführern Helmut Kolba und Gerhard Jokic.

Die UFH RE-cycling (ein gemeinsames Projekt von UFH und REMONDIS) betreibt im Bezirk Amstetten bereits seit über zehn Jahren eine der modernsten Kühlgeräte-Recyclinganlagen in ganz Europa. Laut Unternehmensangaben werden dort täglich rund 1.000 Kühlgeräte „nach höchsten Umwelt- und Qualitätsstandards“ verarbeitet, Kühl- bzw. Treibmittel fachgerecht entsorgt und wertvolle Sekundärrohstoffe wiedergewonnen.

Robert Töscher, der bereits seit neun Jahren bei UFH im Controlling, als Leiter der Finanzen und Prokurist tätig war und nun seit Anfang Juli Geschäftsführer der UFH-Gruppe ist, erklärt: „Die Nachfrage an Sekundärrohstoffen steigt und erfreulicher Weise können wir diese bedienen. Dank modernster Technik, die ihresgleichen in ganz Europa sucht, werden in unserer Recyclinganlage 95% der Materialien aus Altgeräten recycelt und als Sekundärrohstoffe in der Industrie wiederverwendet. Dadurch werden natürliche Rohstoffe geschützt und deren Abbau signifikant reduziert.“

Robert Töscher ist nun auch neben Helmut Kolba und Gerhard Jokic als Geschäftsführer der UFH RE-cycling tätig. Ein gemeinsamer Besuch der Kühlgeräte-Recyclinganlage in

Kematen an der Ybbs folgte prompt. Helmut Kolba, Geschäftsführer der UFH RE-cycling freut sich: „Mit Robert Töscher haben wir einen Recycling-Experten im Management Board dazugewonnen. Durch seine Tätigkeiten bei UFH kennt er den Markt genau und weiß was die Kunden aus der Industrie brauchen. Dadurch können wir noch besser auf die Nachfrage reagieren.“

Töscher bedankte sich am Ende des Besuches in Kematen / Ybbs auch bei den über 30 Mitarbeitern: „Alle Arbeitsplätze konnten trotz der aktuellen Krise gesichert werden. Dank des Einsatzes unserer Mitarbeiter und der Beachtung höchster Hygienestandards, konnte die Anlage auch während des Lockdowns weiterbetrieben werden. Dafür sind wir unseren Mitarbeitern sehr dankbar.“