„Handeln jetzt für morgen“

Wertgarantie veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht

Dominik Schebach | 11.08.2020

Der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht dokumentiert alle Nachhaltigkeitsaktivitäten von Wertgarantie und deren Status quo.

Was bedeutet nachhaltiges Wirtschaften für die Wertgarantie Group? Diese Frage hat der Spezialversicherer in nun veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht beantwortet. Viele Meilensteine hat das Unternehmen bereits gesetzt – dazu gehört auch die Umstellung auf 100% Ökostrom am Hauptstandort Hannover.

„Kern unserer Nachhaltigkeitsstrategie sind Lösungsansätze, die einen Ausgleich zwischen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Zielen schaffen“, erklärt Wertgarantie-Vorstand Konrad Lehmann. Der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht dokumentiert dazu alle Nachhaltigkeitsaktivitäten der Versicherungsgruppe und deren Status quo.

Klimaneutral bis 2025

Ein wesentliches Ziel ist die Erreichung eines klimaneutralen Geschäftsbetriebs bis 2025. Um die CO2-Emissionen des Unternehmens zu reduzieren, wurde ein bereichsübergreifendes Fachexperten-Team gegründet, das Maßnahmen entwickelt und umsetzt. In der Entwicklung durchdachter Produkte spiegeln sich die ökonomische sowie die ökologische Dimension unternehmerischer Nachhaltigkeit wider: Exzellenter Kundenservice kombiniert mit den ökologischen Vorteilen einer Reparatur von Elektrogeräten und Fahrrädern, wie auch Lehmann erklärt: „,Reparieren statt Wegwerfen‘ ist das Grundprinzip unserer Geschäftsstrategie und somit zentral für unseren Nachhaltigkeitsansatz: Durch Reparaturen wird die Nutzungsdauer von technischen Geräten verlängert, was zur Schonung von Ressourcen beiträgt – das ist uns ein großes Anliegen, weil Geräte zu häufig schnell als Elektroschrott enden.“

Diesen Ansatz bestätigten auch die Wertgarantie-Partner im Fachhandel im Rahmen einer Befragung. Die EU-Kommission sieht ein Recht auf Reparaturen vor. Ein Gesetz dazu ist für 2021 geplant: Gebrauchte Produkte sollen repariert anstatt vorzeitig weggeworfen werden. Die repräsentative Wertgarantie-Studie zum Thema „Reparieren statt Wegwerfen“ aus dem Dezember 2019 verdeutlicht das große Potential, das in Geräte-Reparaturen steckt.

Durch Reparatur und Weiternutzung von Elektrogeräten können in Deutschland jährlich allein bei diesen Produkten pro Haushalt insgesamt 8,1 Kilogramm Elektroschrott eingespart werden. Mit Blick auf die CO2-Bilanz ließen sich auf jeden Haushalt gerechnet 31,2 Kilogramm CO2 vermeiden. Hochgerechnet auf die Summe aller deutschen Haushalte sind das bei diesen Produkten pro Jahr über 1.290.000 Tonnen anfallendes CO2e und rund 335.000 Tonnen verursachter Elektroschrott – ein Schrottberg, der dem Gewicht von umgerechnet 33 Eiffeltürmen entspricht.