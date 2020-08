Navigationshilfe für KMU

Plattform Industrie 4.0: Überblick in der Normungs- und Standardisierungslandschaft

Überblick über die wichtigsten Normungs- und Standardisierungsgremien

Die Expertengruppe „Normen & Standards“ der Plattform Industrie 4.0 Österreich, unter deren Dach sich Keyplayer aus Wirtschaft, Politik, Arbeitnehmervertretung, Arbeitgebern und Wissenschaft zusammengetan haben, hat eine Übersicht der relevantesten Normierungs- und Standardisierungsinstitutionen in der Industrie 4.0 erstellt. Das Ergebnis ist eine praktische Orientierungshilfe für alle österreichischen Unternehmen, die übergreifende Standards in der Produkt- und Prozessentwicklung implementieren wollen.

Neben den beiden großen Normungsinstitutionen ISO (Internationale Organisation für Normung) und IEC (Internationale Elektrotechnische Kommission) gibt es eine Vielzahl an weiteren Akteuren, die Standardisierungsaktivitäten durchführen. Für Unternehmen ist es oft schwierig festzustellen, welche für sie relevant sind. Daher hat sich die Expertengruppe „Normen & Standards“ der Plattform Industrie 4.0 Österreich dieses Themas angenommen: Unter der Federführung von ÖVE (Österreichischer Verband für Elektrotechnik), Austrian Standards International und Österreichischem Patentamt wurde für vier wesentliche Bereiche von Industrie 4.0 – Internet, Kommunikation, Cyber-Sicherheit (Security) und Produktion (Manufacturing) – eine grafische Darstellung erarbeitet.

In der (nebenstehenden) Grafik werden die relevantesten internationalen Normungs- und Standardisierungsgremien für österreichische Betriebe identifiziert und diese nochmals einer Abstufung unterzogen, wobei die relevantesten in der Mitte angeführt werden. Dazu wurde eine Liste, die diese Gremien näher beschreibt, erstellt (beigefügt als PDF zum Download).

„Mit dieser Landkarte wollen wir vor allem österreichischen KMU eine praktische Navigationshilfe in der vielschichtigen Normungslandschaft bieten. Denn das Wissen und in Folge die Implementierung gemeinsamer Sprachen und Schnittstellen ist Dreh- und Angelpunkt der erfolgreichen digitalen Transformation – nur so kann Industrie 4.0 gelingen“, gibt Plattform Industrie 4.0 Österreich-Geschäftsführer Roland Sommer einen Einblick.