BM Schramböck verspricht 3 Mio Euro

Erfolgsprojekt „KMU.DIGITAL“ wird fortgesetzt

Hintergrund | 0 | | Dominik Schebach | 20.08.2020

Gerade jetzt brauchen heimische Betriebe unserer Unterstützung, um den Schritt in die Digitalisierung zu wagen", erklärte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. (© BKA/Hartberger)

Das Erfolgsprojekt „KMU.DIGITAL“ wird fortgesetzt. Wie Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck heute mitgeteilt hat, soll das Programm für die Digitalisierung von KMU mit weiteren 3 Mio Euro unterstützt werden.

Die Initiative des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) und der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) ist bisher sehr gut von den heimischen kleinen und mittleren Unternehmen angenommen worden. Mehr als 10.000 Beratungs- und Umsetzungsinitiativen konnten dank dem Programm bereits unterstützt werden. Auch im vergangenen Jahr verzeichnete das erneuerte Programm eine starke Nachfrage. Insgesamt wurden seit Oktober 2019 mehr als 3.000 Unternehmerinnen und Unternehmer bei ihrem Schritt in die Digitalisierung unterstützt.

„Die aktuellen Entwicklungen haben die Notwendigkeit der Digitalisierung noch deutlicher gemacht. Das Wirtschaftsministerium stellt daher für das zweite Halbjahr 3 Mio Euro zur Verfügung, um KMU.DIGITAL fortzuführen und den Bedarf an Digitalberatung heimischer Klein- und Mittelbetriebe zu decken“, hält Wirtschafts- und Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck fest.

In Österreich gibt es 340.000 Klein- und Mittelbetriebe. Fast die Hälfte dieser Betriebe (41,7%) haben einen geringen Digitalisierungsgrad. Insbesondere im Bereich E-Commerce, Social Media Marketing und die Nutzung von Cloud–Diensten gibt es einen Aufholbedarf. So sind derzeit erst 20% der österreichischen Händler im E-Commerce tätig. Das Potenzial ist also groß. Gleichzeitig wird der Druck in Richtung Digitalisierung derzeit durch die Corona-Krise zusätzlich verstärkt.

„Gerade jetzt brauchen heimische Betriebe unsere Unterstützung, um den Schritt in die Digitalisierung zu wagen. KMU.DIGITAL bietet eine persönliche Beratung und Hilfe bei der Umsetzung im Betrieb. Diese Kombination aus Beratung und Umsetzung sowie die individuelle Begleitung der KMU führt dazu, dass digitale Tools erfolgreich in den Betrieben eingesetzt werden. Die Digitalisierung ist für unsere KMU eine große Chance, die wir im Interesse des ganzen Standortes nutzen müssen“, so Schramböck.