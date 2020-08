Virtueller Ausstellungsstand, interaktive Video-Inhalte und das Haus der Zukunft

LG lädt zur virtuellen IFA 2020

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 21.08.2020

Auf einem virtuellen IFA Messestand will LG seine neue Vision für durchgängiges, hochentwickeltes Wohnen präsentieren.

LG Electronics (LG) teilt seine Vision für das Haus der Zukunft bei der IFA 2020, die zum ersten Mal in ihrer 96-jährigen Geschichte im virtuellen Rahmen stattfindet. Unter dem Motto „Life's Good from Home” wird der Online-Ausstellungsstand von LG den Besuchern ermöglichen, die neuesten Innovationen des Unternehmens bequem von zu Hause und von mobilen Geräten aus zu erkunden.

Die IFA 2020-Pressekonferenz von LG findet am 3. September um 11.00 Uhr MESZ in der Messe Berlin statt und wird auf dem LG Global YouTube-Kanal (www.youtube.com/GlobalLG) per Livestream übertragen.

Unter dem Motto „Life’s Good from Home” stellt I.P. Park, CTO of LG Electronics, die Zukunftsvision für Konsumenten vor, die ein sichereres und bequemeres Leben zu Hause genießen wollen, während sich die Menschen auf der ganzen Welt an neue Lebensumstände gewöhnen. LG ThinQ Home Solution feiert bei der IFA 2020 seine Weltpremiere und ist die innovative Antwort des Unternehmens auf die neue normale und aufregende Vision, wie unser Leben in Zukunft aussehen könnte.

Mit der Absage der diesjährigen IFA-Ausstellung in Berlin schuf LG einen eigenen physischen Smart Home-Showroom in Korea, um zu demonstrieren, wie LG-Produkte nahtlos für das bestmögliche Wohnerlebnis zusammenwirken. Zur IFA-Enthüllung wird der K-Pop-Star Henry Lau die Besucher auf einen virtuellen Rundgang durch ein vierstöckiges Haus mitnehmen und zeigen, wie LG-Technologie zu Komfort und maximaler Nachhaltigkeit beiträgt. Der Rundgang durch das Haus wird von einem interaktiven Video einer Familie begleitet, die in einem LG-Haus wohnt, das von den Zuschauern individuell gestaltet werden kann.

Zusätzlich zu seinem Smart Home-Showroom und interaktiven Videoinhalten wird der virtuelle IFA-Stand von LG eine eindrucksvolle interaktive Erfahrung bieten, wie LG das Wohnen entspannter, effizienter und zufriedener macht. In verschiedenen Zonen können sich die Besucher beim virtuellen Stand von LG auch über die Vorteile des umfassenden Angebots an intelligenten Haushaltsgeräten und integrierten Dienstleistungen des Unternehmens informieren.

„Auch wenn wir es vorziehen würden, unter besseren Bedingungen an der IFA 2020 teilzunehmen, freuen wir uns dennoch sehr, Teil der Messe zu sein, um unsere Vision von einem gesünderen und bequemeren Zuhause mit Konsumenten auf der ganzen Welt zu teilen“, sagt Kim Jin-hong, Head of LG Electronics’ Global Marketing Center. „Durch unsere Stärke in KI und humanzentriertem Design schaffen wir ein vollständig integriertes Produkt- und Dienstleistungsangebot, das es einfacher macht, zu Hause zu leben, zu arbeiten und sich zu entspannen.“