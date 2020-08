TV-Traditionshersteller weiter auf Internationalisierungskurs

METZ black erobert China

Multimedia Bilder | 2 | | Wolfgang Schalko | 21.08.2020 |

Metz setzt den Internationalisierungskurs fort: Unter der Marke METZ black werden in China ab sofort Premium-Produkte der Unterhaltungselektronik angeboten.

Der deutsche Traditions-TV-Hersteller Metz fasst mit einer eigenen Marke im chinesischen Markt Fuß. Unter METZ black werden in China ab sofort hochwertige Produkte der Unterhaltungselektronik angeboten, die den Geist deutscher Ingenieurskunst mit dem Wunsch nach hochwertigen Konsumgütern der chinesischen Bevölkerung in Einklang bringen.

China gilt europäischen Herstellern als einer der spannendsten Wachstumsmärkte, etabliert sich dort doch eine zunehmend junge und gut ausgebildete, wirtschaftlich hervorragend situierte sowie technisch interessierte Mittelschicht als kaufkräftige Zielgruppe für hochwertige Produkte der Unterhaltungselektronik. Auch TV-Hersteller Metz hat gemeinsam mit seinem Mutterkonzern Skyworth den Bedarf an wertigen TV-Produkten im chinesischen Premiummarkt erkannt. Unter der Führung von Skyworth wird mit METZ black eine Produktlinie unter dem Dach der Metz-Marke in China eingeführt, die den Zeitgeist technischer Innovation und positiver Lebensqualität in ihren Produkten vereint. Damit schreibt Metz seinen Internationalisierungskurs fort, der mit METZ blue bereits in weiten Teilen Europas sowie Indien, Hongkong und Südkorea realisiert wurde.

Das erste Produkt, das dem chinesischen Markt unter METZ black präsentiert wird, das OLED-Flaggschiff SCULPTURE 1, vereint avantgardistische Technologien mit anmutender Ästhetik. Beeindruckende OLED-Bildqualität mit HDR und Dolby Vision trifft auf ausgefeilte Klangqualität mit raumfüllendem Dolby Atmos-Ton. Der SCULPTURE 1 verkörpert die erfolgreiche Kooperation zwischen dem deutschen Entwicklerteam und dem Skyworth-Headquarter in Shenzhen und markiert einen zentralen Meilenstein der konsequenten Internationalisierungsstrategie.

Gemeinsam mit der chinesischen Künstlerin Xiao Hui Wang, die in China und Deutschland lebt, wurde die Marke mit hochrangigen Skyworth-Unternehmensvertretern, allen voran Zhiguo Wang (Chief Executive und Präsident von Skyworth TV) und Xiaoliang Tang (Chief Brand Officer von Skyworth TV) am gestrigen 20. August in Shanghai in China eingeführt. Unter dem Titel „Insight into the Marvels“ stellte Xiao Hui Wang Ihre nanofotografischen Kunstwerke aus, die eine Erscheinungswelt aufzeigen, die sich dem bloßen Auge entzieht. Genau wie die künstlerisch anmutenden TV-Produkte von METZ black vereint diese Fotokunst die Schönheit technischer Strukturen mit abstrakter Ästhetik.