„Leistungsfähige Reinigungsgeräte zu Top-Konditionen“

Nilfisk Herbstaktion 2020

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 21.08.2020

Der Ausbruch von Covid-19 hat die Bedeutung von Sauberkeit in allen Branchen noch weiter in den Fokus gerückt. Um Unternehmen aus den Branchen Landwirtschaft, Baugewerbe, Handwerk sowie Automotive die Anschaffung neuer Reinigungsmaschinen zu erleichtern, startet Nilfisk auch 2020 wieder eine Herbstaktion mit „besonders attraktiven Konditionen“, wie es heißt.

Nilfisk möchte Unternehmen aus den Branchen Landwirtschaft, Baugewerbe, Handwerk sowie Automotive mit seiner Herbstaktion 2020 die Anschaffung neuer Reinigungsmaschinen erleichtern – „dies mit besonders attraktiven Konditionen“, wie Nilfisk sagt. „In Ställen oder Melkständen hat etwa die gründliche Beseitigung von Keimen aller Art oberste Priorität. Mit Heißwasser-Hochdruckreinigern wie dem MH 4M-210/1000 X können Oberflächen zuverlässig auch von hartnäckigsten Verschmutzungen befreit werden. Nur so lassen sich folgenschwere Erkrankungen von Mensch und Tier wirksam vermeiden. Auf Baustellen werden hingegen Stäube schnell zur Gefahr. Kraftvolle Sicherheitssauger wie der ATTIX 33-2L IC stellen hier die beste Lösung dar, um für einen sicheren Arbeitsplatz zu sorgen. Bei Autohäusern, Werkstätten und Tankstellen wird zudem großer Wert auf optische Sauberkeit gelegt. Wo Kunden aus- und eingehen und somit der erste Eindruck zählt, spielen Scheuersaugmaschinen wie die SC401 BD KOMBI oder Kehrmaschinen ihre Stärken aus. Besonders aufgrund der durch die COVID-19-Pandemie veränderten Hygieneanforderungen lohnt es sich also für Unternehmen in allen drei Branchen, in moderne Reinigungstechnik zu investieren“, erläutert der Reinigungsprofi.

Hygienische Ställe, saubere Fahrzeuge

Nicht erst seit dem Ausbruch des Coronavirus gelten in der Landwirtschaft strenge Hygienevorgaben. Zum Wohl der Mitarbeiter, Kunden und Nutztiere müssen Krankheitserreger so gründlich wie möglich entfernt werden – im Stall ebenso wie im Melkstand oder im Schlachthof. „Hierfür eignen sich leistungsstarke Heißwasser-Hochdruckreiniger optimal“, sagt Nilfisk und: „Der MH 4M-210/1000 X beseitigt mit einer Schwemmleistung von 1.000 Litern pro Stunde und einer Wassertemperatur von 90 Grad jeden Schmutz und zerstört Keime aller Art. Aufgrund des EcoPower-Wärmetauschers und Eco-Energiesparmodus arbeitet das Gerät hierbei äußerst nachhaltig und wirtschaftlich.“ Hochdruckreiniger eignen sich jedoch auch hervorragend zur Reinigung weniger kritischer Bereiche. Vor allem beim Säubern der unterschiedlichen Traktoren, Anhänger und Landmaschinen unterstützen Heißwasser-, aber auch Kaltwasser-Modelle, wie Nilfisk sagt. „Mit bis zu 200 Bar Wasserdruck befreit beispielsweise der MC 5M-200/1050 XT Fahrzeuge selbst von dicken Schlammkrusten. Damit sich auch Öl und fettiger Schmutz effektiv entfernen lässt, kann zudem Wasser mit bis zu 60 Grad zugeführt werden.“

Auf der Baustelle und im Handwerksbetrieb

Auf der Baustelle und im Handwerksbetrieb, etwa einer Schreinerei, geht ein besonderes Risiko von gefährlichen Stäuben aus, sagt Nilfisk. „Beim Sägen, Schleifen oder Bohren diverser Materialien entstehen feinste Partikel, die von den Mitarbeitern eingeatmet werden können und so großen gesundheitlichen Schaden anrichten. Um den umständlichen Einsatz persönlicher Schutzausrüstung weitestgehend zu vermeiden, lohnt es sich deshalb, den Staub mit Sicherheitssaugern gründlich zu entfernen. Sowohl der kompakte ATTIX 33-2L IC als auch der überaus leistungsstarke VHS120 CB von Nilfisk eignen sich hierfür bestens. Während ersterer mit durchdachtem Design und dem vollautomatischen Filterabreinigungssystem ‚InfiniClean‘ voll auf unkompliziertes Handling setzt, überzeugt der VHS120 CB als wahres Kraftpaket. Zwei Bypass-Motoren erzeugen eine Leistung von 2.000 Watt und saugen so 5.200 Liter Luft pro Minute an – selbst grober Schmutz bis hin zu Bauschutt kann so effizient beseitigt werden. Wo Rutschgefahr von Leckagen oder Flüssigkeitsansammlungen ausgeht, sind wiederum Nass-/Trockensauger wie der LSU255 nützlich. Mit ihnen lassen sich Wasser, Öl und Co. problemlos aufnehmen und sicher entsorgen.“

Saubere und trockene Böden

Und auch im Automotive-Sektor hat eine gründliche Bodenreinigung zur Eindämmung der Rutschgefahr große Relevanz. Neben dem Sicherheitsaspekt spielt ein sauberes Erscheinungsbild hier eine ebenso große Rolle. „Da in Autohäusern, Werkstätten und Tankstellen ständig Kunden aus- und eingehen, gilt es, die Qualität der Produkte sowie Serviceleistungen optimal in Szene zu setzen, um Professionalität auszustrahlen“, sagt Nilfisk und: „Scheuersaugmaschinen wie unsere SC401 BD KOMBI eignen sich für diesen Anwendungsbereich ideal. Mit 430 Millimetern Arbeitsbreite und einer theoretischen Flächenleistung von 2.150 Quadratmetern pro Stunde, sorgt die Nachläufer-Maschine in kürzester Zeit für sichere und vorzeigbare Böden. Ein spezielles Reinigungsmitteldosiersystem garantiert dabei jederzeit beste Ergebnisse und sparsamen Betrieb.“ In Außenbereichen, etwa vor Tankstellen, biete sich dagegen der Einsatz von Kehrmaschinen an. Nachläufer-Modelle wie die Nilfisk PS480 seien nicht nur leicht und kompakt, sie müssten auch nur „sehr selten gewartet“ werden, wie das Unternehmen verspricht. Nilfisk ergänzt: „Wo mehr Reinigungsleistung benötigt wird, eignen sich hingegen Maschinen mit regelbarem Fahrantrieb wie die SW750.“

Herbstaktion 2020

Viele Arten von Schmutz erfordern neben effektiven Reinigungsgeräten auch chemische Reinigungsmittel. Im Rahmen der Nilfisk Herbstaktion 2020 sind deshalb auch verschiedene Allround-, Grund- und Schaumreiniger sowie ein Kalkschutzkonzentrat zu Sonderpreisen erhältlich.