Terrassentürantrieb HomeTec Pro ausgezeichnet

ABUS erhält „EISEN Innovation-Award“

E-Technik | 0 | | Wolfgang Schalko | 24.08.2020

ABUS erhält den „EISEN 2020“ für den Terrassentürantrieb HomeTec Pro. Die Auszeichnung wurde durch die Koelnmesse in Kooperation mit dem Zentralverband Hartwarenhandel e.V. verliehen. (© ABUS)

Anfang August wurde der EISEN Innovation-Award verliehen – in diesem Jahr fand die Veranstaltung erstmals als rein digitales Event statt. Mit diesem Award zeichnet die Kölnmesse in Kooperation mit dem deutschen Zentralverband Hartwarenhandel e.V. (ZHH) Produkte aus drei Kategorien aus. Für den elektronischen Funk-Fensterantrieb HomeTec Pro erhält ABUS die Auszeichnung als besonders innovative Lösung.

„Bei dieser smarten Lösung hat unser Preisträger den Komfort und die Sicherheit im Auge gehabt. Und hat ein Produkt geschaffen, das in fast jedem Wohnobjekt ein Problem löst und leicht nachzurüsten ist“, so Jurymitglied Ralf Hoppen von der Hoppen Innenausbau GmbH.

Der Funk-Fensterantrieb HomeTec Pro ist der erste smarte Türöffner für Terrassentüren. Dieser macht aus einer herkömmlichen Terrassentür eine echte Tür, indem der Standard-Fenstergriff gegen einen batteriebetriebenen Griff getauscht wird, mit dem man die Terrassentür dann per Knopfdruck oder Zahlencode öffnen und verriegeln kann. Zudem verfügt HomeTec Pro, den es als Komfort- und Sicherheitsvariante mit zusätzlichen Verriegelungsstangen gibt, in beiden Versionen über eine Funktion, mit der Einbruchversuche erkannt und über eine integrierte Alarmsensorik lautstark gemeldet werden.

Dazu Michael Bräuer, Leiter Öffentlichkeitsarbeit und Markenbotschafter von ABUS: „Wir sind sehr dankbar über diese Auszeichnung. Entwickelt und hergestellt in unserem Werk im Westerwald, steht das Produkt für die Innovationskraft von ABUS und zeigt, dass es immer wieder möglich ist, mit Marktkenntnis und Ingenieurskunst innovative Lösungen zu entwickeln, die Menschen begeistern. Zugleich ist die Auszeichnung Ansporn, weiterhin neue Produkte zu entwickeln, die unseren Kunden das Plus an Sicherheit und Komfort im Alltag bieten“.