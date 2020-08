„Alles einfach auf Sky”

All-in-One-Plattform Sky Q mit UHD HDR, neuen Apps und neuen smarten Features

Wolfgang Schalko | 24.08.2020

Die Plattform Sky Q wird noch besser – mit mehr Übersicht, mehr Infos auf einen Blick und mehr Aufnahmekapazität. (© Sky)

Nach dem erst kürzlich ausgespielten großen Sky Q Update mit maßgeblichen Verbesserungen wie einer weiter optimierten Bedienoberfläche, einer einzigartigen nahtlosen Content-Integration mit personalisierten Empfehlungen, neuen Detailseiten für mehr Informationen und mehr Aufzeichnungskapazität wird Sky Q in den kommenden Wochen und Monaten noch besser. Dies bedeutet die größte Erweiterung seit dem Start. Kunden dürfen sich schon jetzt auf die beste Bildqualität, die beliebtesten Apps und noch mehr smarte Features freuen. Damit setzt Sky die nächsten Meilensteine im Rahmen der kürzlich gestarteten neuen TV-Ära für seine Kunden.

Das beste Bild: Mehr UHD und die Deutsche Bundesliga auch in HDR

Sky Q Kunden mit Fußball-Bundesliga-Paket und UHD-Option genießen ab September das beste Bilderlebnis aller Zeiten: Insgesamt 68 Spiele der Deutschen Bundesliga der Saison 2020/21 werden live und exklusiv in ultrascharfem UHD zu sehen sein – doppelt so viele wie bisher. Dies umfasst alle Topspiele am Samstagabend sowie je ein weiteres Spiel pro Spieltag. Zusätzlich zeigt Sky erstmals die 34 Montagsspiele der 2. Deutschen Bundesliga in brillantem UHD. Alle 68 UHD-Spiele der Deutschen Bundesliga werden erstmals auch in HDR (High Dynamic Range) zu sehen sein. HDR bietet den Zuschauern noch mehr Details, kräftigere Farben und einen erhöhten Kontrast. Fußballfans können so bei Spielen der Deutschen Bundesliga auch in schwierigen Lichtverhältnissen aus Sonne und Schatten stets sämtliche Details des Spielgeschehens verfolgen. Voraussetzungen für den Empfang sind ein UHD-HDR-tauglicher Fernseher, Sky Q und die hinzugebuchte HD/UHD-Option.

Die besten Szenen schon während des Spiels abrufen

Mit Sky Q verpassen die Fans der Deutschen Bundesliga keinen Start und keine entscheidende Spielszene mehr. Dank der neuen, smarten „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion können Schlüsselmomente wie Tore, Torchancen oder Freistöße während der Live-Übertragung jederzeit auf Knopfdruck abgerufen werden. Mit der Bild-in-Bild-Funktion können die Zuschauer dabei den aktuellen Spielverlauf jederzeit im Auge behalten. Nach Aufruf der jeweiligen Highlight-Szene schaltet Sky Q nahtlos zurück und zeigt das Live-Spiel wieder im Vollbildmodus.

Die beste Sky Q Sprachsteuerung

Die neue Sprachsteuerung von Sky Q ist noch smarter und intuitiver geworden und macht die Auswahl des nächsten Wunschprogramms jetzt noch schneller und einfacher. Nutzer haben ab sofort die Möglichkeit, nicht nur nach Sendern, Apps, Serien, Filmen und Schauspielern, sondern auch nach Themen und Genres zu fragen. Einfach Sprachtaste auf der Sky Q Fernbedienung drücken, „Musik“, Action“, „Nachrichten“ oder „Krimi“ sagen, schon präsentiert Sky Q die relevanten Programmvorschläge auf dem Bildschirm. Auch bei der Frage „Was soll ich schauen?“ weiß Sky Q die passende und maßgeschneiderte Antwort.

Die besten Apps: Alles einfach auf Sky

Mit der weltweit führenden All-In-One Plattform Sky Q haben Kunden alles einfach an einem Ort: hunderte lineare Sky und Free-TV-Sender, exklusive Serien und Kinoblockbuster auf Abruf, die Mediatheken von ARD und ZDF, sowie Apps wie Netflix, DAZN, YouTube und Spotify. Über die optimierte Sky Q Homepage finden Nutzer dank der nahtlosen Content-Integration und personalisierten Empfehlungen bereits jetzt die wichtigsten Programm-Highlights aus den verschiedensten Bereichen und können schnell und einfach auf eine riesige Programmvielfalt mit tausenden von Inhalten zugreifen. In den kommenden Monaten ergänzen weitere Top-Apps das Portfolio auf Sky Q. Den Anfang macht das Casual-Gaming-Portal Play.Works, das in Kürze verfügbar sein wird und es Kunden ermöglicht, per Sky Q Fernbedienung in Kultspielen wie „Tetris“, „Crossy Road“ und „Doodle Jump“ das nächste Level zu erklimmen. Kunden dürfen sich außerdem innerhalb der nächsten Monate auf weitere beliebte Apps, sowie ab April 2021 auf die Integration von Disney+ freuen.

Der beste Content: Programmoffensive bei Sky

Sky hat im Juli und August eine neue, große Programmoffensive angekündigt, die das Fernsehen in Österreich verändern und Sky in eine neue Ära führen wird. Dazu zählen der UEFA-Superdeal, der österreichischen Fußballfans ab der Saison 2021/2022 alle Spiele der UEFA Wettbewerbe live bietet, die Verlängerung der Deutschen-Bundesliga- und Formel 1-Rechte, vier brandneue Sky Sendermarken innerhalb der kommenden 18 Monate, die Verlängerung der Verträge mit den Filmstudios Sony Pictures, MGM, Constantin Film und Tobis und dem Discovery Channel sowie die Verdoppelung der Anzahl der deutschen Sky Originals in den kommenden drei Jahren.

Dazu Christian Hindennach, Chief Commercial Officer von Sky Deutschland und Österreich: „Die Medienwelt ist extrem komplex und kompliziert geworden. Mit Sky Q machen wir sie wieder einfach. Sky Q vereint wie kein anderer lineares Fernsehen, On Demand, Mediatheken, Apps, Streaming und komfortable Funktionalitäten auf einer gemeinsamen Plattform. Mit unserer im Juli eingeführten Preis- und Paketstruktur bieten wir Kunden außerdem mehr Flexibilität, mehr Programmauswahl und mehr denn je inklusive. Und mit den heute angekündigten Innovationen geht Sky Q noch einen Schritt weiter: mit smarteren Services, neuen Apps, einer schnelleren und komfortableren Bedienung und der bestmöglichen Bildqualität. Von nun an werden wir alle paar Monate neue Updates herausbringen und Sie dürfen erwarten, dass das TV-Erlebnis von Sky immer besser wird.“