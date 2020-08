„Rund um die Uhr saubere Luft“

Der neue Philips Luftreiniger 2000

„Wie ein fleißiger ‚Luft-Butler‘ sorgt daher der Philios Luftreiniger 2000 rund um die Uhr dafür, dass mehr als 99% der luftübertragenen Partikel mit einer Größe von 0,003 µm - kleiner als das kleinste bekannte Virus – automatisch entfernt werden“, beschreibt Philips. (Bilder: Philips)

Das Thema Luftqualität gewinnt zunehmend an Bedeutung – vor allem Innenraumluftqualität. Neben Viren, Pollen, Bakterien & Co., die besonders Allergikern drinnen und draußen das Leben erschweren, gibt es zahlreiche weitere, eher unbekanntere Luftschadstoffe in Innenräumen. Der neue Philips Luftreiniger 2000 sorgt dafür, dass „mehr als 99% der luftübertragenen Partikel mit einer Größe von 0,003 µm automatisch entfernt“ werden, wie der Hersteller beschreibt.

Neben Viren, Pollen, Bakterien & Co., die besonders Allergikern drinnen und draußen das Leben erschweren, treiben weitere, eher unbekanntere Luftschadstoffe in Innenräumen ihr Unwesen. Diese können beispielsweise durch die Heizung, den Kamin, Kerzen, den Tannenbaum, Haustiere, beim Putzen und Kochen in die Luft gelangen und unsere Gesundheit belasten. „Der neue Philips Luftreiniger 2000 sorgt nun rund um die Uhr dafür, dass mehr als 99% der luftübertragenen Partikel mit einer Größe von 0,003 µm – kleiner als das kleinste bekannte Virus – automatisch entfernt werden“, so Philips. Im September 2020 kommt das Gerät im edlen Säulen-Design und weißer Farbgebung auf den Markt.

Sonja Gindl, Marketing Lead Personal Health bei Philips Österreich, erklärt: „Nach Hause kommen hat auf viele Menschen eine einzigartige Wirkung. Am schönsten ist es doch, wenn sich das Zuhause anfühlt wie eine Wohlfühloase, sicher und entspannend. Daher reinigt unser neuer Luftreiniger ununterbrochen bis zu 85 m² große Räume und ist dabei insbesondere nachts fast schon geräuschlos. Wer mag, kann ihn via App steuern und sich Infos zur Luftqualität drinnen und draußen anzeigen lassen. Wer eher der kommunikative Typ ist, kann dies via Amazon Alexa tun.“

Philips erläutert: „Um die aktuelle Luftqualität zu kontrollieren, genügt ein kurzer Blick auf das Display des Luftreinigers: Informationen zu Allergenwerten, Feinstaub und Gasen werden in Echtzeit dargestellt. Das Farbcodierungssystem visualisiert die Luftqualität im Raum zusätzlich in vier verschiedenen Farben von blau (gut) bis rot (schlecht). Zudem zeigt das Display an, wie viele Schadstoffe gefiltert wurden und wie lange der Filter noch verwendet werden kann – für eine einfache Wartung. Durch die Smart Sensing-Technologie erkennt der Luftreiniger alle drei Hauptbelastungen für die Raumluft – Partikel, schädliche Gase und Allergene – und entfernt diese automatisch. In nur neun Minuten sorgt er in einem 20 m² großen Raum für saubere Raumluft. Die ‚Clean Air Delivery Rate‘ (CADR), das Maß für die zur Verfügung gestellte saubere Luft, liegt damit bei 330m³ pro Stunde. Vier verschiedene Modi stehen zudem zur Auswahl: Automatisch, Ruhe, Turbo und ein schonender Modus. Im Ruhemodus sind die Anzeigeleuchten gedimmt und der Luftreiniger arbeitet nahezu geräuschlos, zertifiziert von Quiet Mark.“

Der Philips Luftreiniger 2000 AC2939/10 auf den Punkt

Entfernt 99% der luftübertragenen Partikel mit einer Größe von 0,003 µm

Smart Sensing-Technologie: automatische Entfernung von Partikeln, schädlichen Gasen und Allergenen

Ideal für Räume bis zu 85 m²

Reinigungsleistung: 330 m³/h CADR

Vier Modi: Automatisch, Turbo, Ruhe, Schonend

Feedback zur Luftqualität durch intuitive Digitalanzeige und Anzeigering

Infos zur Luftqualität und steuerbar via App CleanHome+

Kompatibel mit Amazon Alexa

Zertifiziert durch ECARF (Europäische Stiftung für Allergieforschung)

Farbe: Weiß

UVP: 399,99 Euro

Ab September im Handel