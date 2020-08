4K für das kleine Wohnzimmer

Sony bringt 48 Zoll 4K HDR OLED-Fernseher A9 nach Österreich

Multimedia | 0 | | Dominik Schebach | 24.08.2020

Viel Leistung für das kleinere Wohnzimmer: Der 48 Zoll 4K HDR OLED-Fernseher A9 aus der Sony Masters Series ist ab sofort vorbestellbar. (© Sony)

Ab sofort ist in Österreich der 48 Zoll 4K HDR OLED-Fernseher A9 aus der Sony Masters Series vorbestellbar. Sony will mit der neu eingeführten Bildschirmgröße die Nachfrage der Konsumenten nach kleineren OLED-Fernsehern von höchster Qualität befriedigen. Als jüngster Vertreter der Sony MASTER Series vereint der A9 die Spitzentechnologien des Herstellers für Bild und Ton zu einem beeindruckenden audiovisuellen Gesamtpaket. Untergebracht sind diese in einem kompakten 48 Zoll Gehäuse, das selbst ins kleinste Wohnzimmer passt.

Der leistungsstarke Bildprozessor X1 Ultimate ist das Herzstück des A9. Er analysiert die Bilddaten präzise, um die intensiven OLED-Kontraste perfekt zur Geltung zu bringen – mit reinem Schwarz, leuchtenden Helligkeitsspitzen und authentischen Bildern. Der Pixel Contrast Booster verstärkt die Farben und Kontraste in hellen Bereichen, so werden laut Sony die Szenen mit natürlichen Schattierungen und Nuancen, mehr Tiefe, feinen Texturen und den satten Schwarzkontrasten dargestellt, die nur OLED bieten kann. Zugleich ist der A9 OLED-Fernseher mit der X-Motion Clarity Technologie von Sony ausgerüstet, die rasante Szenen exakt steuert, um Unschärfen zu vermeiden und Helligkeitsverluste zu minimieren. Selbst schnelle Action soll damit glatt und flüssig ablaufen und die Bilder stets realistisch bleiben.

Der A9 ist mit der Acoustic Surface Audio Technologie ausgestattet, die den Bildschirm zum Lautsprecher macht, um ein außerordentlich mitreißendes audiovisuelles Erlebnis zu bieten. Innovative Aktuatoren hinter dem Bildschirm vibrieren diskret, sodass der Ton genau da erzeugt wird, wo sich die Handlung abspielt – ob spannende Dialoge oder die Motorgeräusche eines Autos. Das superschlanke One-Slate-Design von Sony, bei dem der Bildschirm bis zum Rand des Fernsehers reicht, trägt ebenfalls zu einem intensiven, ablenkungsfreien TV-Erlebnis bei. Ein leistungsstarker Subwoofer ist dezent in die Rückseite des Fernsehers integriert, um einen dynamischeren Sound mit kraftvollen Bässen zu erzeugen – ideal für Actionfilme und Musik.

Der Netflix Calibrated Mode sorgt auch beim neuen A9 dafür, dass die kreativen Visionen und Ziele der Filmschaffenden erhalten bleiben. Speziell für Netflix-Originalproduktionen entwickelt, gibt dieser Modus die Bildqualität der Studioproduktionen auch auf dem Fernseher wieder. Außerdem ist der A9 ein IMAX Enhanced Produkt, das hochwertige Farben und Kontraste, Klarheit und eine hohe Klangqualität bietet.

Der 4K HDR OLED-Fernseher A9 aus der MASTER Series von Sony ist mit Ambient Optimization ausgestattet, einer neuen Technologie, die die Bild- und Tonqualität für jede Wohnumgebung optimiert. Ambient Optimization stimmt die Bildhelligkeit automatisch auf die Lichtverhältnisse im Raum ab. In hellen Räumen wird das Bild heller und in dunklen Räumen dunkler, um ein perfektes Bild zu gewährleisten. Die Technologie erkennt sogar Gegenstände wie Vorhänge und Möbel, die Schall absorbieren oder reflektieren, und passt die Akustik entsprechend an.

Der A9 bietet dank Google Assistant, Google Play Store und Chromecast built-in leichten Zugriff auf die Inhalte, Dienste und Geräte der umfangreichen TV-Plattform. Zudem wurden die Original-Menüs und -Sprachsteuerungsfunktionen von Sony optimiert, um die Bedienung noch weiter zu vereinfachen. Mit Google Home können die Nutzer Videos von YouTube auf ihren Fernseher übertragen und steuern. Wird der A9 mit Geräten verbunden, die mit Amazon Alexa kompatibel sind, können die Benutzer durch Sprachsteuerung den Kanal wechseln oder die Lautstärke regeln. Wer Apple AirPlay 2 verwendet, kann Filme, Musik, Spiele und Fotos direkt von seinem iPhone, iPad oder Mac auf das Fernsehgerät streamen. Und die Technologie von Apple HomeKit bietet den Nutzern eine einfache und sichere Möglichkeit, ihren Fernseher über ihr iPhone, iPad oder ihren Mac zu steuern. Der UVP für den 48 Zoll 4K HDR OLED-Fernseher A9 beträgt 1.799 Euro. Verfügbar ist das Produkt laut Sony ab September.