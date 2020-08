Kombination aus Waschmaschine, Trockner und Spitzentechnologie

LG präsentiert den „WashTower”

Hausgeräte | 0 | | Wolfgang Schalko | 26.08.2020

Der WashTower von LG ist eine kombinierte Lösung aus Waschmaschine und Trockner. (© LG Electronics)

LG Electronics (LG) stellt auf der IFA 2020 in virtuellem Rahmen seine neueste Wäschelösung vor. Der LG WashTower kombiniert Waschmaschine und Trockner in einer einzigen Einheit. Ausgestattet mit den neuesten Technologien und intelligenten Funktionen von LG, bietet der WashTower Benutzerkomfort sowie umfassende Kleidungspflege. Das innovative Haushaltgerät wird noch in diesem Jahr weltweit erhältlich sein.

Im Gegensatz zu gestapelten Waschmaschinen und Trocknern ist der LG WashTower von Grund auf als „Ein-Körper”-Lösung konzipiert. Zu Beginn des Waschzyklus wird angezeigt, wie lange es dauern wird, sowohl das Waschen als auch das Trocknen abzuschließen. Die Waschmaschine gibt Informationen an den Trockner weiter, der automatisch das optimale Programm einstellt und die Trommel vorwärmt, was zu besseren Ergebnissen und kürzeren Gesamtwaschzeiten beiträgt.

Das Design des WashTower bietet maximale Benutzerfreundlichkeit. Im Gegensatz zu stapelbaren Waschmaschinen und Wäschetrocknern, bei denen jedes Gerät über ein eigenes Bedienfeld verfügt, bietet der WashTower den Komfort einer einzigen, intuitiven Benutzeroberfläche. Die All-in-One-Zentralsteuerung befindet sich für den einfachen Zugang zwischen Waschmaschine und Trockner.

Da die Höhe des LG WashTower etwa 87 Millimeter niedriger ist als die durchschnittliche kombinierte Höhe stapelbarer Einheiten, gestaltet sich das Be- und Entladen des oben montierten Trockners einfacher. Die maximale Beladung der Waschmaschine beträgt 17 Kilogramm, die des Trockners 16 Kilogramm.

Dank TurboWash 360° und Artificial Intelligence Direct Drive (AI DD) garantiert die Waschfunktion schnelle, sanfte und saubere Wäsche, indem sie das Gewicht und die Weichheit der Kleidung erkennt, um die beste Einstellung für jede Ladung zu berechnen. Die fortschrittliche KI reduziert die Zykluszeiten sowie den Energieverbrauch, ohne die Effektivität zu beeinträchtigen. Der Trockner nutzt die Dampftechnologie von LG, um maximale Hygiene zu gewährleisten und 99,99 Prozent der häufigsten Bakterien zu eliminieren.

„Mit bahnbrechenden Produkten wie der TWINWash und jetzt dem WashTower beweist LG weiterhin sein Engagement für die Verbesserung des Benutzerkomforts und der Raumeffizienz im Haushalt“, so Dan Song, President der LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. „Diese Komplettlösung ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Bemühungen, die Hausarbeit zu rationalisieren, um den Verbrauchern mehr Freiheit für ein besseres Leben zu bieten.“

Auf der diesjährigen IFA wird LG den ganzen September über eine virtuelle Ausstellung mit all seinen neuesten Innovationen präsentieren, darunter auch der LG WashTower. Mit einer Augmented-Reality-Option können sich die Besucher die LG Produkte in ihren eigenen vier Wänden vorstellen. Mehr dazu unter: www.lg.com/global/exhibition/appliances