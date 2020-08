Future Customer Expert

Neue Lehrlingsausbildung bei Magenta startet mit Ministerbesuch

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 26.08.2020

Zum Start der neuen Lehrlingsausbildung konnte Magenta Telekom auch Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck im Shop in der Rotenturmstraße begrüßen. (© Magenta)

Zum Start der neuen Lehrlingsausbildung konnte Magenta heute Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck in seinem Shop in der Rotenturmstraße begrüßen. Magenta hat heuer die Lehrlingsausbildung erneuert. Dafür hat Magenta heuer 30 neue Lehrlinge aufgenommen.

„Magenta liegt die Lehrlingsausbildung auch – und besonders – in Zeiten wie diesen am Herzen“, erklärt Andreas Bierwirth, CEO von Magenta Telekom, anlässlich des Besuchs. „Die Digitalisierung macht große Schritte vorwärts. Es ist schön zu sehen wie unsere Customer Experts, die bei Magenta derzeit in Ausbildung sind, die Kunden für Neues begeistern können und sich um ihre Anliegen kümmern.“

Im erweiterten Lehrprogramm von Magetna zum Future Customer Expert sollen Jugendliche zukunftsfit ausgebildet werden. Ziel ist es, dass die Auszubildenden Kundenanliegen über alle Verkaufs- und Servicekanäle betreuen zu können.