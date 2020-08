Zukunftssicher im Klassenzimmer

Neue interaktive Multi-Touch-Displays von BenQ

Multimedia Downloads | 0 | | Wolfgang Schalko | 27.08.2020 |

Die neue Premiumlinie BenQ RP02 sorgt für eine gesunde und sichere Lernumgebung im Klassenzimmer.

Großformatige Displays stehen heute im Mittelpunkt einer modernen digitalen Lernumgebung und ermöglichen die Visualisierung von Unterrichtsmaterial auf ansprechende Weise. BenQ präsentiert die RP02 Serie mit drei neuen IFPs (Interactive Flat Panels), die speziell für den Bildungsbereich entwickelt wurden, mit ClassroomCare für noch mehr Sicherheit im Klassenzimmer sorgen und reibungslos mit mehreren Plattformen zusammenarbeiten, ob Windows, Mac, Linux oder Chrome.

ClassroomCare bündelt die bewährte Eye-Care-Technologie, eine keimresistente Oberfläche sowie einen neuen Sensor zur Erfassung der Luftqualität zu einem ganzheitlichen Gesundheitskonzept, das den Ansprüchen der heutigen Zeit gerecht wird. Die neuen BenQ Displays besitzen eine keimresistente Beschichtung, die aus Silberionen besteht, deren Wirksamkeit gegen bestimmte Bakterien und Viren vom TÜV zertifiziert wurde. So wird die Keimbelastung auch bei der gemeinsamen Nutzung von Schülern und Lehrern effektiv reduziert. Zum Schutz der Augen setzt BenQ auf die BenQ Eye-Care-Features mit der Low Blue Light- und der Flicker Free-Technologie sowie auf eine blendfreie Display-Oberfläche.

Frischer Wind für eine gesunde Lernumgebung

BenQ sorgt stets für gute Luft im Klassenzimmer. Die unauffällig in den Rahmen der IFPs integrierten BenQ Luftqualitätssensoren überprüfen die Raumluft im Klassenzimmer in Echtzeit und zeigen zu wichtigen Umgebungsparametern, wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit, sowie zur Partikelbelastung (PM 2,5 – PM 10) und zur CO2-Konzentration in der Luft, stets aktuelle Messdaten an. Lehrerinnen und Lehrer können anhand eines Ampel-Symbols auf einen Blick erkennen, ob die Luftqualität in Ordnung ist oder ob Handlungsbedarf besteht, weil z. B. die aktuelle CO2-Konzentration in der Luft zu hoch ist.

4K Faszination für den Klassenraum

Dank der hohen Auflösung liefern die RP02 Displays ein gestochen scharfes Bild, das Videos und Lernmaterial in voller 4K Pracht zeigt. Dazu haben sie einen extra weiten Betrachtungswinkel von 178° horizontal und vertikal. In der Praxis heißt das, egal ob man den Schirm von der Seite, von oben oder unten betrachtet, ein klares Bild ist garantiert. Das ist wichtig, wenn mehrere Personen am Display stehen und interaktiv ihre Ergebnisse oder Ideen teilen. In puncto Interaktion: Die RP02 Displays sind mit einer Multi-Touch-Technologie ausgestattet, die bis zu 20 gleichzeitige Touch-Punkte (mit dem mitgelieferten Stift oder mit den Fingern) erkennt und die Inhalte übernimmt.

Komplett ausgestattet und sofort einsatzbereit

Die RP02 Displays verfügen über integrierte Software-Lösungen, die den Arbeitsalltag in Bildungseinrichtungen erleichtern und ein unterhaltsames Lehren und Lernen ermöglichen. Mit der führenden Softwarelösung EZWrite 5 von BenQ können Notizen, Zeichnungen und Kommentare in das angezeigte Bild eingefügt werden. Spezielle Features, wie z. B. die integrierte Whiteboard-Funktionalität sowie die Kompatibilität zu gängigen Software-Lösungen wie Microsoft Office, Google Docs, Zoom usw. machen die Displays zum Allround-Talent im Klassenraum.

Zur Datenübertragung stehen vielfältige Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung. Wichtige Anschlüsse wie HDMI und USB-C sind leicht zugänglich direkt an der Vorderseite der RP02 Displays vorhanden, weitere Anschlussbuchsen sind seitlich in den Rahmen integriert. Auch die drahtlose Datenübertragung vom Smartphone oder Tablet ist mittels BenQ InstaShare App schnell und einfach zu realisieren.

Für einen satten Sound und eine verbesserte Klangqualität sorgt das in die praktische Stiftablage integrierte Soundsystem mit 2x 16 Watt Lautsprechern und 1x 15 Watt Subwoofer. Um eine möglichst hohe Qualität bei der Sprachaufnahme bzw. Wiedergabe in EZWrite und bei Videokonferenzen zu gewährleisten, gehört ein Array mit acht Mikrofonen zur Standardausstattung der großformatigen Displays.

NFC-Funktionalität schützt vor unerlaubtem Datenzugriff

Für eine hohe Datensicherheit und zum Schutz vor unerlaubtem Zugriff setzt BenQ bei den interaktiven Displays der RP02 Serie auf die NFC-Technologie. Das integrierte NFC-Modul identifiziert den Vortragenden per NFC-Card oder NFC-Stift und gewährt ihm exklusiv einen schnellen Zugriff auf seinen persönlichen Workspace, die Daten der anderen Nutzer bleiben weiterhin geschützt.

BenQ gewährt für die neue Premiumlinie eine Garantie von drei Jahren (optional auch 5 Jahre) inklusive Vor-Ort-Austausch-Service. Die RP-Displays sind ab sofort zu folgenden unverbindlichen Verkaufspreisen erhältlich: 3.599 Euro für den RP6502 (65 Zoll), 5.399 Euro für den RP7502 (75 Zoll) und 7.199 Euro für den RP8602 (86 Zoll).