„Wir digitalisieren auch unsere Wege zum Kunden“

Neu: E-Training-Einheiten bei Electrolux Professional

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 28.08.2020

Electrolux Professional ergänzt seinen Vertriebskanal nun mit E-Learning. Der Electrolux Professional Vertrieb erreicht seine Kunden nun also auch digital (Bild: shutterstock/ Electrolux Professional)

Electrolux Professional bietet seit neuestem E-Training-Einheiten. Damit können sich Interessierte mit den Electrolux Professional Beratern vor dem Bildschirm ihres Laptops oder Smartphones treffen und die Geräte im Detail kennenlernen.

Electrolux Professional ergänzt seinen Vertriebskanal um ein zusätzliches Modul, soll heißen der Electrolux Professional Vertrieb erreicht seine Kunden nun auch digital. „In den E-Training-Einheiten erklären Köche im Video anschaulich, wie sich Electrolux Professional Geräte optimal nutzen lassen“, beschreibt das Unternehmen.

Seine erste E-Training-Einheit widmet Electrolux Professional der Kombination aus Heißluftdämpfer und Schockkühler der Gerätereihe SkyLine. „Mit Hilfe des Videos lässt sich ein Blick in die Küche werfen, in der zB. Köche von Electrolux Professional demonstrieren, wie einfach sich der SkyLine Heißluftdämpfer bedienen lässt und welche Funktionen dafür sorgen, dass von der Focaccia über das Rinderfilet und den Niedrigtemperaturbraten bis zum Dörren von Obst und dem Räuchern von Fisch, alles zubereitet werden kann, was das Herz eines Gastes begehrt“, beschreibt das Unternehmen.

„Wir digitalisieren nicht nur unsere Geräte, wie zuletzt beim SkyLine Heißluftdämpfer und Chiller geschehen, die mit der Digitalkomponente SkyDuo vernetzt werden können; wir digitalisieren auch unsere Wege zum Kunden“, erläutert Jérôme Schmid, Marketing Specialist DACH von Electrolux Professional. „Eine erste Einführung in unsere Geräte, was sie ausmacht und was sie können, ist heute dank fortgeschrittener Kommunikationstechnologie auf komfortable Weise möglich. Die E-Training-Einheiten erleichtern es auf einfache Weise, ohne Präsenz vor Ort, die besonderen Eigenschaften der Küchentechnik von Electrolux Professional zu demonstrieren. Natürlich ersetzt der digitale Kanal zum Kunden nicht den Besuch eines Referenzbetriebs, in dem unsere Geräte arbeiten oder in unserem Rothenburger TasteLab, wo Köche Tipps geben, wie unsere Küchengeräte zur Hochform auflaufen.“

Electrolux Professional beschreibt die Handhabung des E-Training-Moduls als sehr einfach: „Die Basis für das Informationsgespräch wird über den Kommunikationskanal Microsoft Teams hergestellt und bedarf nur eines Links, den der Fachmann von Electrolux Professional dem Interessenten zusendet.“

Auch für den Hochleistungsgrill Electrolux Professional SpeeDelight entsteht derzeit eine E-Training-Einheit. Weitere sollen in den nächsten Monaten folgen – sowohl aus der Sparte der Großküchentechnik als auch aus dem Bereich der Wäschereitechnik von Electrolux Professional.