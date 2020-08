B2C-Marke und App bleiben

wogibtswas.at wird Offerista Group Austria

Dominik Schebach | 28.08.2020

Aus wogibtswas.at wird Offerista Group Austria. Die bekannte Eule bleibt allerdings erhalten. (© Offerista Group Austria)

wogibtswas.at wird in Offerista Group Austria umbenannt. Damit ist der schrittweise Integrationsprozess nach der Übernahme des Unternehmens im Jahr 2018 abgeschlossen. Offerista Group Austria positioniert sich als Spezialist für digitales Handelsmarketing. Auch das Firmenlogo wird im Zuge dessen erneuert. wogibtswas.at wird weiterhin als B2C-Marke für die App und die Plattform fungieren.

„Für uns ist die Namensänderung ein logischer Schritt, um unsere Zugehörigkeit zur Offerista Group nun auch besser nach außen kommunizieren zu können. Mit unserer neuen Unternehmensbezeichnung Offerista Group Austria wird unsere Positionierung als Spezialist für digitales Handelsmarketing noch deutlicher. Dadurch können wir noch mehr als bisher von der großen Reichweite und der Palette an Lösungen, die unsere Firmengruppe Handels- und Herstellermarken in allen Branchen international bietet, profitieren. wogibtswas.at bleibt ja weiterhin als B2C-Marke erhalten. Für unsere treuen User ändert sich daher nichts“, so Oliver Olschewski, Geschäftsführer der Offerista Group Austria.

Exakt zwei Jahre nach der Übernahme im August 2018 durch die Offerista Group wird damit wogibtswas.at zu Offerista Group Austria. Damit hat die Unternehmensgruppe Offerista Group international nun ein einheitliches Auftreten für all ihre B2B-Kunden. Auch die zu Beginn des Jahres übernommene Prospecto Group wurde mit Anfang Juli 2020 in Offerista Group Bulgaria/Hungary/Romania umbenannt. Die hierzulande etablierte Plattform für Angebote und Flugblätter im österreichischen Handel bleibt allerdings unter ihrem bekannten Namen erhalten. Auch die Eule bleibt weiterhin ein Teil der österreichischen Offerista.

„Nach der erfolgreichen Übernahme von wogibtswas.at im August 2018 freue ich mich, dass der Name Offerista mit all seinen Werten und Stärken nun auch offiziell in der Kommunikation positioniert wird. Zuletzt wurde ja im Juli 2020 bereits die südosteuropäische Tochter Prospecto Group in Offerista Group Bulgaria/Hungary/Romania umbenannt. Gemeinsam bündeln wir nun unsere Kräfte auf globaler Ebene“, erklärt Benjamin Thym, Geschäftsführer der Offerista Group.

Seit 2012

Die österreichische Plattform wogibtswas.at ist am 1. Dezember 2012 online gegangen. Das damalige Unternehmen der Styria Media Group setzte auf digitale Flugblätter und Prospekte im Internet und in der App. Nach dem erfolgreichen Marktaufbau entwickelte sich wogibtswas.at sehr rasch zu Österreichs größtem Aktionsportal und fungierte als digitaler Marketing-Kanal für große Handelsketten. Mit der Erweiterung des Angebots ging auch die Orientierung des Unternehmens in Richtung Handelsmarketing einher. Die Übernahme durch die Offerista Group im Jahr 2018 hat zu dieser Entwicklung ebenso beigetragen, wie der Wunsch, den Kunden noch passendere Lösungen zu bieten. 2019 erfolgte auch ein weiterer Ausbau des Reichweitennetzwerks mit Premiumpartnern, indem unter anderem Stocard, mobile pocket oder bring! vertreten sind.

Als Retail Marketing Network setzt die Offerista Group auf die digitale Angebotskommunikation. Damit will das Unternehmen dem stationären Handel zu mehr Ladenbesuchen verhelfen. Mit einer hohen Reichweite und innovativen technischen Lösungen ist die Offerista Group in der DACH-Region eines der erfolgreichsten Verbraucher-Netzwerke für digitales Handelsmarketing im deutschsprachigen Raum. Neben dem Hauptsitz in Dresden und dem Büro in Wien verfügt die Offerista Group über weitere Standorte Berlin, Essen, Sofia, Budapest und Bukarest.