Neue Büro- und neue Lager-Adresse

Gorenje zieht um

Die Branche | 1 | | Stefanie Bruckbauer | 01.09.2020

Das Gorenje-Team im neuen Office.

Bisher war Gorenje Österreich am Standort Johann-Schorsch-Gasse in 1140 Wien angesiedelt, das ändert sich nun: Mit 1. September 2020 zieht Gorenje um – mit dem Büro und dem Lager.

Die letzten Jahrzehnte war die Zentrale von Gorenje Österreich im 14. Wiener Bezirk. Ab heute, den 1. September, gibt es sowohl eine neue Büroadresse als auch eine neue Lageradresse.

Die neue Büro- und somit auch Rechnungsadresse lautet nun:

Gorenje Austria HandelsGmbH

Wienerbergstrasse 11, Turm B, 13. Stock

1100 Wien

Die neue Lageradresse lautet:

Gebrüder Weiss GmbH

c/o Gorenje Lager

Am Campus 1 Obj 3A

2431 Enzersdorf an der Fischa

Gorenje Österreich GF Michael Grafoner wendet sich mit folgenden Worten an die Handelspartner: „Über diese Veränderung sind wir sehr froh, da damit die logistischen Kapazitäten erheblich gesteigert werden und wir diverse Home Delivery-Möglichkeiten anbieten können.

Obwohl wir sehr intensiv an dem Umzug arbeiten um diesen so reibungslos wie möglich zu gestalten, bitten wir Sie bereits jetzt um Verständnis falls es in KW 35 und KW 36 (24.8. – 6.9.2020) zu kleineren Lieferverzögerungen kommen sollte.

Bitte beachten Sie, dass sich ausschließlich die Adressen ändern, die Telefonnummern bleiben unverändert. Wir bitten Sie, die Änderungen entsprechend in Ihrem Lieferantenverzeichnis etc. anzupassen. Wir bedanken uns für Ihre Treue und freuen uns auf die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen. Bei Fragen sind wir jederzeit gerne für Sie da.“