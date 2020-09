Heinzelmann: Rückkehr eines Klassikers

Grundig mit Audio-Schwerpunkt bei der IFA 2020

01.09.2020

Außen Retro - innen neueste Technologie: Zum 75. Jubiläum der Marke legt Grundig den Heinzelmann-Radio neu auf. Diesmal allerdings nicht als Bausatz und mit modernem Inneleben.

Mit dem Heinzelmann-Radio begann 1945 der Aufstieg von Grundig zur UE-Marke. Anlässlich des 75-jährigen Firmenjubiläums stellt Grundig zur IFA Special Edition 2020 eine limitierte Neuauflage des Klassikers vor. Zusätzlich präsentiert Grundig zwei neue Soundbars, eine neue Bluetooth-Lautsprecher-Familie mit vier Modellen und 12 Speakern vor.

In diesem Jahr feiert Grundig seinen 75. Geburtstag und nimmt das Jubiläum zum Anlass, das Kult-Radio Heinzelmann neu aufzulegen. Nach dem Ende des zweiten Weltkriegs durften Radiogeräte mit Röhren aufgrund der strengen Bewirtschaftungsvorschriften der Siegermächte nicht frei verkauft werden. Max Grundig fand allerdings einen Weg: Ein Radio ohne Röhren. Aus diesem Geistesblitz heraus entstand der Heinzelmann. Deklariert als Spielzeug wurde dieser als Baukasten verkauft und umging das Verbot der Alliierten. Der Heinzelmann wurde mit nur einem Schwingkreis für Kurz-, Mittel- und Langwelle schnell zum Bestseller und legte den Grundstein für den späteren Erfolg von Grundig. „Ganz nach unserem Motto ‚Sich zu verändern ist gut. Sich dabei treu zu bleiben noch besser.‘ verbinden wir mit der Neuauflage des Heinzelmanns das Beste von gestern mit dem Besten von morgen“, so Philipp Breitenecker, Head of Marketing von Grundig Österreich.

Außen Retro, Innen Hightech

Optisch orientiert sich der Heinzelmann in der 75 Jahre Grundig-Edition an seinem kultigen Vorgänger und überzeugt mit elegantem Retro–Charme in Echtholz Walnuss. Technisch ist das Radio selbstverständlich auf einem anderen Stand als das Modell von 1945. Zusammenbauen muss man es nicht mehr selbst und man muss auch keine Röhre mehr beisteuern. Dank 4-Zoll Hochleistungslautsprecher und 8 Watt RMS Ausgangsleistung liefert der Heinzelmann von 2020 ein optimales Klangbild. Der digitale Soundprozessor optimiert dieses zusätzlich, indem er das Klangerlebnis auf Basis des Zusammenspiels von Standort, Radio und Raumakustik digital anpasst. Satte Bässe erzeugt der eingebaute Passivradiator und sorgt damit für noch intensiveren Sound.

Neben Radioempfang via FM, DAB+ und Internet lässt sich die Lieblingsmusik via Bluetooth direkt vom Smartphone abspielen. Auch Spotify Connect ist mit an Bord. Mit zwei einstellbaren Alarmen und der Sleep- und Snooze-Funktion, funktioniert der Heinzelmann auch als Radiowecker. Über das nutzerfreundliche 3,2‘‘-Farbdisplay lässt sich der Heinzelmann einfach und intuitiv bedienen. Mit der mitgelieferten Fernbedienung geht das auch aus der Ferne.

Neue Soundbars

In der neuen Soundbar DSB 1000 kombiniert Grundig die Vorteile der Vorgängermodelle DSB 970 und DSB 2000 für ein immersives Kinoerlebnis in den eigenen vier Wänden und stellt damit eine kompakte All-In-One Dolby Atmos-Soundbar vor. Die Bass-Lautsprecher sind in das Gehäuse der 120 Watt starken Soundbar integriert, die eingebauten Bassports verstärken die Basswiedergabe zusätzlich. Dank Dolby Atmos bietet die DSB 1000 eine eindrucksvolle Klangerfahrung mit 360° Surround Sound. Der digitale Soundprozessor optimiert das Klangerlebnis, indem das Signal auf Basis des Zusammenspiels von Standort, Soundbar und Raumakustik digital angepasst wird. Via HDMI CEC-, HDMI ARC-, USB 2.0- und Bluetooth-Schnittstellen, lässt sich die Soundbar mit verschiedensten Quellen koppeln.

Mit der DSB 980 treibt Grundig die Erweiterung des Home-Entertainment-Erlebnis weiter voran. Denn neben der klassischen Verwendung im Rahmen des Heimkinos, ermöglicht die Multimedia-Soundbar auch Radio-Empfang via FM, DAB+ und Internet. Spotify Connect ist ebenfalls mit an Bord, sodass dem Nutzer direkt über das Gerät eine riesige Musikauswahl zur Verfügung steht. Wer die Lieblingsmusik auf dem Handy hat, kann dieses schnell und einfach via Bluetooth mit der Soundbar koppeln. Die DSB 980 kommt mit 120 Watt RMS Ausgangsleistung und digitaler Soundoptimierung. Die nutzerfreundliche Soundbar kommt mit 2,4-Zoll großem TFT-Farbdisplay mit drei Helligkeitsstufen.

Für den Clubsound unterwegs

Dank der vier neuen Bluetooth-Lautsprecher-Modelle, die Grundig auf der IFA 2020 Special Edition vorstellt, findet jeder das passende Modell für die eigenen Bedürfnisse. Während der Lautsprecher CLUB mit stylischem, zeitlosen Design und beeindruckender Soundleistung überzeugt, kombiniert der edle Lautsprecher BAND optimal verschiedene Empfangstechnologien. Die Lautsprecher GBT JAM und GBT SOLO vereinen satten Sound mit Handlichkeit und bringen dabei Farbe in den Alltag. Alle neuen Geräte punkten mit besonders langen Akkulaufzeiten und einem erweiterten Bluetooth – Abdeckungsbereich von mindestens 20 Metern.

Der neue BT-Lautsprecher CLUB macht seinem Namen alle Ehre, denn mit 20 Watt RMS Ausgangsleistung und Dual Passiv -Radiatoren, die die Basswiedergabe zusätzlich verstärken, sorgt er unterwegs für satten Club-Sound. Über die Bluetooth-Funktion True Wireless Stereo (TWS) wird die Verbindung mit einem zweiten Lautsprecher und damit die Musikwiedergabe in Stereoqualität ermöglicht. Mit integriertem Mikrofon fungiert die Box zudem als Freisprecheinrichtung. Mit einem wasserdichten Gehäuse sowie mehr als 20 Stunden Akkulaufzeit ist der CLUB für jede Party gerüstet und kann gleichzeitig noch als Powerbank fürs Smartphone dienen. Flexibel ist der 5 Watt starke Lautsprecher BAND. Neben der Musikwiedergabe über Bluetooth oder via AUX-Kabel, bietet er auch die Option Radio-Empfang via FM und DAB+. Die Akkulaufzeit beträgt rund 8 Stunden.

Die neuen BT-Lautsprecher GBT SOLO und GBT JAM machen mit ihrem spritzwassergeschützten (GBT SOLO) bzw. wasserdichten Gehäuse (GBT JAM) in insgesamt sechs knalligen Farben überall eine gute Figur und passen dabei in jede Tasche. Mit 3.5 Watt RMS Ausgangsleitung und integriertem Passivradiator sorgen die Lautsprecher für klaren Sound mit dynamischem Bass. Die Musikwiedergabe erfolgt via BT mit einer Reichweite von bis zu 30 Meter oder via AUX-Kabel. Auch diese beiden Geräte bieten über die TMS-Funktion die Möglichkeit für Stereo-Sound. Mit einer Akkulaufzeit von über 20 Stunden (GBT SOLO) bzw. über 30 Stunden (GBT JAM) sorgen die ultra-kompakten Lautsprecher auch an einem langen Tag unterwegs für ständigen Musikgenuss.

Nachhaltige Verpackungen

Zeitgleich mit den neuen Audio Produkten stellt Grundig auch neue Verpackungen für diese und weitere Produkte vor. Das Unternehmen setzt dabei auf Materialien, die zu 100% recycelbar sind. „Der Gedanke der Nachhaltigkeit und des Respekts vor allen natürlichen Ressourcen sind für uns ein wesentlicher Antrieb. Die neuen Verpackungen führen diesen Gedanken konsequent fort“, so Breitenecker.