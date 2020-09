Live-Webinar am 09.09.

Tremtec AV: Die MFA-Serie von Audac stellt sich vor

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 01.09.2020

Tremtec AV stellt die revolutionäre MFA-Serie von Audac am Mittwoch, den 9. September, in einem Live Webinar vor.

Die neue MFA-Serie von Audac stellt eine bahnbrechende Audio-Lösung dar – „One for all and all for one” lautet daher der treffende Slogan zu dieser Innovation am professionellen Audio-Sektor. Was genau die MFA-Serie ist und wo die Besonderheiten liegen, präsentiert Tremtec AV im Rahmen eines Live-Webinars.

Verstärker? Audiomatrix? Audioquelle? Audioprozessor? Oder alles in einem? Alles, was es über die neue MFA-Serie zu erfahren gibt, wird im Rahmen des Live-Webinars „Meet the MFA-Serie” direkt von Audac-CEO Tom van de Sande aus erster Hand vermittelt. Das Online-Event findet am kommenden Mittwoch, den 09.09.2020, ab 13 Uhr statt (Sprache: Deutsch). Zur Anmeldung geht es hier.

Soviel sei aber schon vorab verraten: Die MFA-Serie ist ein multifunktionaler SourceCon-Verstärker, der echte All-in-One-Lösungen für unzählige Anwendungen bietet, von kleinen Bars und Restaurants bis hin zu mittelgroßen Einzelhandelsgeschäften, Unternehmensinstallationen, Sportanlagen uvm. Und: Die preisgekrönten Produkte sind in Kürze bei Tremtec AV verfügbar.