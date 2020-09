„Flaggschiffe und neue Maßstäbe“

Philips TV & Audio-Neuheiten 2020

Multimedia | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 02.09.2020

TP Vision bzw. Philips TV/ Audio präsentiert einige Neuheiten in diesem Herbst: Ein neues OLED TV Flaggschiff, ein neues Multiroom Audio System sowie zwei neue Soundbars - alles Modelle, die es in Sachen Bild- bzw Klang-Qualität, Rechenleistung und Design in sich haben sollen, wie der Hersteller beschreibt.

Philips TV legt die Messlatte laut eigenen Angaben „wieder einmal höher“. Das Unternehmen spricht damit den neuen OLED+935 an, der „das Ergebnis kontinuierlicher Verbesserungen“ ist und „neue Maßstäbe im TV Markt“ setzt.

Auf den Punkt: Der neue Philips OLED+935 kommt in 55 und 65 Zoll im September und in 48 Zoll im Oktober 2020 auf den Markt. Die EISA hat ihn zum „Home Theatre TV 2020-2021“ erklärt.

„Der neue OLED+935, ein Ambilight TV (vierseitiges Ambilight), verschiebt erneut die Qualitätsstandards bei Bild und Klang nach oben“, sagt der Hersteller. Der OLED+935 besitzt die vierte Generation P5- Bildengine mit Künstlicher Intelligenz, zusätzlich kommt ein weiterer KI-Chip zum Einsatz, der noch mehr Rechenleistung zur Verfügung stellt, wie Philips TV sagt. Die KI-Software erstelle dabei nicht einfach nur mehr Parameter für die Verbesserung der fünf Bildqualitätselemente (Quelle, Farbe, Kontrast, Bewegung und Schärfe), sondern „ermittelt eine bessere Balance zwischen ihnen, um ein realistischeres, natürliches Bild zu zeigen“.

Klangvergnügen

Während das weiterentwickelte KI-System eine wie Philips TV sagt „hervorragende Bildqualität ermöglicht“, wird vom neuen Bowers & Wilkins Soundsystem eine Klangqualität „auf gleichem Niveau“ versprochen. Philips TV erklärt: „Der OLED+935 ist der erste Philips TV, der sowohl über spezielle Dolby Atmos Elevation-Treiber als auch die bei Bowers & Wilkins typische zentrale Tweeter-on-Top-Anordnung verfügt.“ Und: „Genau wie bei den legendären High-End-Lautsprechern von Bowers & Wilkins entkoppelt die Tweeter-on-Top-Anordnung den Hochtöner von den größeren Treibern und ermöglicht so eine Wiedergabe der hohen Frequenzen ohne störendes Blurring.“

Neben Bild und Ton zeichne sich der OLED+935 auch durch sein Design aus, wie der Hersteller wirbt: „Dieser Premium TV präsentiert sich im feinsten europäischen Design mit Akustikstoffen von Kvadrat sowie Leder und Chrom, er besticht der durch sein ultraschlankes Chassis, das rahmenlose Display und hochwertige Metalloberflächen.“

Selbst die Fernbedienung ist laut Philips TV „premium“ – „beleuchtet, intuitiv bedienbar mit grifffreundlicher Lederrückseite.“ Ein integrierter Film Maker-Modus, neue Modi für die Bewegungskompensation (Pure Cinema und Movie), Android Pie (9) mit einer erweiterten App-Auswahl sowie DTS Play-Fi mit Multiroom Audio runden das Können des neuen Philips OLED unter anderem ab.

Unverbindliche Preisempfehlung:

65OLED935 – 3.699 Euro

55OLED935 – 2.699 Euro

48OLED935 – 2.299 Euro

Neue Multiroom-Produkte

TP Vision kündigt auch die Einführung des Philips TV & Sound Wireless Home Systems und der neuen Philips Sound App powered by DTS Play-Fi an, die speziell entwickelt wurde, um alle kompatiblen Philips TV- und Audioprodukte einfach miteinander zu verbinden und zu bedienen, wie es heißt. „Das Philips TV & Sound Wireless Home System basiert auf DTS Play-Fi Technologie, einer kabellosen Audioplattform für zu Hause, die es ermöglicht, Musik in hoher Qualität von Fernsehern oder mobilen Geräten auf kompatible Lautsprecher zu streamen“, erklärt Philips TV.

DTS Play-Fi ist auf den Android TVs des Modelljahres 2020 bereits verfügbar, wie Philips TV sagt. Jetzt wird das Philips Wireless Home System um weitere Produkte erweitert, zu denen kompatible Soundbars und kabellose Lautsprecher gehören. Zusätzlich sollen alle Android TVs des Jahrgangs 2019 ein Update für DTS Play-Fi erhalten.

Zum Philips TV & Sound Wireless Home System gehören zukünftig zwei „qualitativ hochwertige“ kabellose Lautsprecher. Das kleinere Modell W6205 ist vertikal das größere W6505 horizontal angeordnet.

Zudem bringt Philips TV Philips (zusätzlich zu den neuen Philips Fidelio Premium Soundbars B97 & B95) fünf weitere Soundbars auf den Markt. Sie hören zur 8000er Serie des Sortimentes und sind laut Philips TV „ebenfalls voll kompatibel mit dem Philips Wireless Home System“. Das Angebot reiche von einer Soundbar mit 2.1 Kanälen, 120 Watt (B8205) bis hin zur voll ausgestatteten 3.1.2 Dolby Atmos Soundbar B8905 mit Dolby Atmos Elevation Lautsprechen, 360 Watt Leistung, kabellosem Subwoofer und e-ARC Schnittstelle.

Was die Philips Fidelio Soundbars B97 und B95 angeht, erläutert der Hersteller: „Die Philips Fidelio B97 ist eine schlanke, 7.1.2 Multikanal Soundbar, die sowohl über spezielle Dolby Atmos Elevation Treiber als auch über Philips Fidelio Surround-on-Demand verfügt.“ Zur B95 sagt Philips TV: „Die Philips Fidelio B95 Soundbar ist mit der B97 eng verwandt. Im Unterschied verfügt die B95 allerdings über ein 5.1.2-Laustsprechersystem ohne Surround-on-Demand.“

Unverbindliche Preisempfehlung:

Fidelio B97 – 1.199,99 Euro, voraussichtlich verfügbar im November 2020

Fidelio B95 – 899,99 Euro, voraussichtlich verfügbar im November 2020

Soundbar B8905 – 599,99 Euro, voraussichtlich verfügbar im Oktober 2020

Soundbar B8205 – 299,99 Euro, voraussichtlich verfügbar im Oktober 2020

Wireless Speaker W6505 – 299,99 Euro, voraussichtlich verfügbar im November 2020

Wireless Speaker W6205 – 199,99 Euro, voraussichtlich verfügbar im November 2020