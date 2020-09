„Wo das Herz hinschlägt“

Elektro Fuchsberger ist bei Expert

Die Branche | 0 | | Dominik Schebach | 03.09.2020

Markus Fuchsberger, Katharina Stadler (geb. Fuchsberger) und Silvia Fuchsberger gemeinsam mit Expert Mitgliederbetreuer August Pistelka, Expert ML Matthias Sandtner und Espert GF Alfred Kapfer.

Expert kann ein neues Mitglied begrüßen: Elektro Fuchsberger mit Standorten in Salzburg und Hof. Mit dem Beitritt will sich die Salzburger Händler-Familie vor allem auch zukunftssicher aufstellen.

„In der Vergangenheit stand für mich immer unsere eigene Marke im Vordergrund. Aber der Blickwinkel ändert sich und jetzt müssen wir auch an die Zukunft denken. Damit ist die Mitgliedschaft in einer Kooperation immer interessanter geworden – und ich muss sagen, dass Expert, vor allem Mitgliederbetreuer August Pistelka, immer dran geblieben ist, hat viel zu unserer Entscheidung beigetragen“, so Markus Fuchsberger. „Das kam aus dem Bauch heraus und ich muss sagen, ich habe es keine Sekunde bereut.“

Genau genommen ist die Familie Fuchsberger schon seit März bei Expert. Nur wurde das bisher nicht groß nach außen kommuniziert. Das wollten die Salzburger eher bedächtig angehen, schließlich habe man sich auch mit der Entscheidung über einen Beitritt zu einer Kooperation einiges an Zeit gelassen. „Eigentlich haben uns die Kooperationen seit der Gründung des Geschäft im Jahr 1995 immer wieder umworben – und als einer letzten nicht kooperierten Händler in Österreich hat man es schon ein wenig genossen, hofiert zu werden. Aber mit der Zeit ist es dann klar geworden, wo das Herz hinschlägt“, so Fuchsberger. „Expert hat einfach am besten zu uns gepasst.“

Die Vorteile hätten sich bereits in der Zeit des Lockdowns bezahlt gemacht. Da konnten die Salzburger unter anderem dank der Webpräsenz von Expert viele Neukunden begrüßen. Die Entscheidung zu einem Außenbranding auf Expert die will sich Fuchsberger allerdings noch ein überlegen. Dennoch ergänzen die Marketingmaßnahmen von Expert sehr gut die eigene Positionierung, wie Fuchsberger betont: „Unser Geschäft hat von Beginn an funktioniert, weil für uns schon immer die klassischen Dinge wie Beratung, Service und das Eingehen auf die Kunden einfach wichtig waren. Das ist zwar ein alter Hut, aber diese Service-Stärke hat von Anfang für uns dazu gehört. Beim Marketing hatten wir bisher viel allein gemacht. Jetzt unterstützt uns die Zentrale und das merkt man schon im täglichen Betrieb.“

„Wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass die Familie Fuchsberger zur Expert-Familie dazu gestoßen ist“, erklärt auch Expert-GF Alfred Kapfer zum Neuzugang bei der Kooperation. „Fuchsberger ist eine Institution in Salzburg und passt mit seiner Philosophie, Positionierung und Einstellung einfach hervorragend zu uns.“