IFA 2020: Bosch setzt auf Entlastung

Dominik Schebach | 04.09.2020 | Bilder | 0 |

Zwei Weltneuheiten präsentiert Bosch Hausgeräte im Bereich Spülen: Einen dritten Korb, der rund 25% mehr Stellfläche für kleinere Geschirrteile schafft, und die Extra Clean Zone mit dem hier abgildeten zusätzlichen Spülsystem für besonders gründliche und sparsame Reinigung ohne erhöhte Temperatur. (© BSH Hausgeräte)

Unter dem Motto Live #LikeABosch hat Bosch Hausgeräte seine Innovationen im Rahmen der IFA Global Press Conference vorgestellt. Das Augenmerk wurde dabei auf Geräte gelegt, die dazu beitragen, den Alltag bewusster, entspannter, sicherer, gesünder und nachhaltiger zu gestalten – und damit die Endverbraucher auch im schwierigen Umfeld der Corona-Pandemie entlasten. Highlights waren dabei die neue Generation der PerfectDry-Geschirrspüler, die XXL-Modelle bei den Kühlschränken sowie der neue Waschtrockner der Serie 6.

Immer mehr Haushalte wollen gerade in bewegten Zeiten bewusster und entspannter, aber auch nachhaltiger leben. Die Marke Bosch will dies mit Hausgeräten unterstützen, die nicht nur optimale Ergebnisse liefern, sondern auch Ressourcen – wie Zeit, Rohstoffe und Energie – schonen. Jüngstes Beispiel dafür ist die neue Generation der PerfectDry Geschirrspüler von Bosch. Sie sollen jetzt noch mehr Leistung bei weniger Energieverbrauch bieten. Das gelingt ihr mit zwei Weltneuheiten: einem dritten Korb, der rund 25% mehr Stellfläche für kleinere Geschirrteile schafft, und der Extra Clean Zone für besonders gründliche und sparsame Reinigung ohne erhöhte Temperatur. Die Extra Clean Zone wartet dabei mit einem neuen Spülsystem auf, mit welchem sich besonders stark verschmutztes Geschirr zuverlässig reinigen lässt. In Kombination mit dem bewährten Zeolith-Trocknen können alle Geschirrteile ohne weiteres direkt in den Schrank zurück – so bleibt mehr Zeit für schöne Dinge.

Viel Raum

Ohne gesunde, vielseitige Ernährung kein Wohlbefinden. Bosch denkt da in großen Dimensionen – denn immer mehr Haushalte wünschen sich extra viel Platz für extra viel Frische. Deshalb erweitert die Marke ständig ihr Sortiment an sparsamen XXL Modellen mit exzellenten Frische-Systemen. Neu ist unter anderem ein Modell mit unten liegender Gefrierschublade. Hier kommt zum Platz noch die komfortable Ergonomie. Das größte Modell im Bosch Portfolio beeindruckt übrigens mit 86 cm Breite, 81 cm Tiefe und einem Volumen von 619 Litern sowie VitaFresh plus Frischesystem. Darüber hinaus holen großzügige Side-by-Side Modelle auf Wunsch amerikanischen Komfort ins Haus.

Mühelose Wäschepflege

Für die Alltagsunterstützung in der Wäschepflege präsentiert Bosch den neuen Waschtrockner der Serie 6. Dieser wäscht und trocknet bis zu sechs Kilo Wäsche in einem einzigen Durchgang, ohne Umladen oder Umschalten. Zudem sorgt der Waschtrockner mit dem Spezialprogramm HygieneCare auch für hygienische Sauberkeit bei nahezu allen Textilarten.

Tief durchatmen und genießen

Wer mehr zuhause ist, will es schön haben. In Zeiten von Corona bekommen Ästhetik und Design bekommen einen neuen Stellenwert, auch in der Küche. Dunstabzüge zum Beispiel sollen entweder auffallen – oder sich perfekt in die Küche einfügen. Oder beides. Der neue integrierte Glas Dunstabzug von Bosch, der sich bei Nichtbenutzung einfach in die Arbeitsplatte versenken lässt, schafft den Spagat zwischen Design-Ikone und beinahe nahtloser Integration. Und das bei starker Leistung: So sorgt Guided Air für die optimale, patentierte Führung des Luftstroms. Der PerfectAir Luftgütesensor „riecht“ wiederum die Stärke des Dunstes und passt die Leistung automatisch daran an.

Aber nicht nur die Nase, sondern auch die Augen wollen gestreichelt werden. Deshalb hat Bosch noch eine weitere Neuigkeit im Repertoire: ein Einbau-Ceran-Kochfeld mit GlassProtect-Oberfläche. Diese, von Glashersteller Schott entwickelte Spezialbeschichtung ist um 95 Prozent kratzresistenter gegen Sand und um 70 Prozent widerstandsfähiger gegen harte Scheuer-Schwämme als ein herkömmliches Glaskeramik-Kochfeld ohne Spezialbeschichtung. Dezenter Metallic-Look sorgt für ein elegantes Aussehen, das deutlich länger schön bleibt.