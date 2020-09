Bis zu 320 Euro

LG: Aktion Rundfunkgebühren-Rückerstattung wird verlängert

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 04.09.2020

LG verlängert seine erfolgreiche Aktion und erstattet bei Kauf ausgewählter TV-Geräte die Rundfunkgebühr. (© LG Electronics)

Aufgrund des großen Erfolgs verlängert LG seine Aktion und erstattet zwischen 7. und 30.September 2020 beim Kauf ausgewählter LG Smart TVs die österreichische Rundfunkgebühr im Wert von bis zu 320 Euro. Einfach eines der Aktionsmodelle kaufen, bis zum 14. Oktober 2020 auf der Promotion-Website registrieren, Rechnung hochladen und nach erfolgreicher Prüfung die Rundfunkgebühren erstattet bekommen.

Die unschlagbare Bildqualität der OLED-Display-Technologie von LG ist das Herzstück der OLED-Aktionsgeräte. Mithilfe von Deep Learning-Algorithmen analysiert der α9 Gen3 4K AI-Prozessor automatisch alle Bildschirminhalte und bietet ein noch beeindruckenderes Fernseherlebnis. Dadurch sorgt er jederzeit für eine bestmögliche Bild- und Klangausgabe. Dolby Vision IQ passt Helligkeit, Farbe und Kontrast intelligent an das jeweilige Genre und an die aktuellen Lichtverhältnisse an. Dolby Atmos ermöglicht währenddessen ein beeindruckendes Audioerlebnis. Die ersten Fernseher der Branche, die NVIDIA G-SYNC-kompatibel sind, sorgen für eine perfekte Grafikwiedergabe und sind so auch für intensive Gamer eine hervorragende Wahl.

Die Technologie der LG NanoCell-TVs verwendet Nanopartikel, welche die Farben klarer darstellen, indem sie stumpfe Farben herausfiltern und die Reinheit des RGB-Spektrums verbessern. Die intelligenten Prozessoren verstärken das Fernseherlebnis durch mehrere neue Funktionen zur Verbesserung von Filmen, Sport, Spielen und anderen Inhalten. Mit dem Filmmaker Mode passt der Prozessor das Bild automatisch an, indem er die Bewegungsglättung ausschaltet. So entsteht ein authentischer Kinoeffekt. Mit großartiger Bild- und Tonleistung bieten die NanoCell-Fernseher einen einfachen Zugang zu hochwertigen Inhalten der weltweit führenden Anbieter über beliebte Apps und Dienste wie Apple TV, Disney+ und Netflix.

Alle Infos zur verlängerten LG Electronics Aktion auf einen Blick:

Ausgewählte LG Smart TVs im Aktionszeitraum vom 07.09.2020 bis 30.09.2020 bei den teilnehmenden Händlern in Österreich kaufen.

Bis zum 14.10.2020 unter https://www.lg-promotion.at/rfg2020/ registrieren, Rechnung hochladen und nach erfolgreicher Prüfung österreichische Rundfunkgebühr gezahlt bekommen.

Teilnehmende Aktionsgeräte: LG OLED TV

LG 65 OLEDCX9LA: EUR 320,– Erstattungswert

LG 55 OLEDCX9LA: EUR 160,– Erstattungswert

Teilnehmende Aktionsgeräte: LG NANOCELL TV

LG 75 NANO999: EUR 320,– Erstattungswert

LG 86 NANO906: EUR 320,– Erstattungswert

LG 75 NANO906: EUR 160,– Erstattungswert

Weitere Infos zur LG Aktion sind unter www.lg.com/at/promotions/rfg2020 zu finden.