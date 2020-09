Hybrid-Event mit weltweit führenden Marken der Tech-Industrie

IFA 2020 Special Edition: Veranstalter ziehen positives Resümee

Die Branche | 0 | | Wolfgang Schalko | 06.09.2020

Auch heuer spielte in Berlin die Musik – wenngleich die IFA 2020 Special Edition als Hybridveranstaltung über die Bühne ging und somit ohne die üblichen Besuchermassen auskommen musste. (© Messe Berlin)

Die IFA 2020 Special Edition, die am gestrigen Samstag zu Ende ging, zeigte eindrucksvoll, dass sowohl Handel und Industrie der Consumer und Home Electronics Branche als auch Medien auf persönliche Begegnungen und den intensiven Austausch vor Ort nicht verzichten wollen. Damit unterstrich die IFA 2020 Special Edition die Botschaft der Branche: „Tech is back“.

Die IFA 2020 Special Edition war eine hybride Veranstaltung: Drei Tage lang fanden Keynotes, Präsentationen und Vorstellungen von Produktneuheiten live vor Ort unter strengen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften statt. Diese wurden gleichzeitig durch den IFA Xtended Space, die neue virtuelle Plattform der IFA, online weltweit live und on demand verfügbar. Die Innovationsplattform SHIFT Mobility meets IFA NEXT brachte Start-ups, Innovatoren und viele Unternehmen zusammen, die die Zukunft der Mobilität gestalten. In den IFA Business, Retail & Meeting Lounges konnten Marken und Einzelhändler sich nicht nur in einer sicheren, sondern vor allem persönlichen Atmosphäre für Geschäftsabschlüsse treffen. Global führende Marken nutzten die IFA 2020 Special Edition, um einzigartige Wow-Effekte zu erzeugen – so zum Beispiel LG mit seiner Hologramm-Präsentation, als auch internationale Marken wie BSH, Haier, Honor, Huawei, Miele, Neato, Qualcomm, TCL und viele mehr.

IFA 2021: Zurück im vollen Umfang

Die IFA 2020 Special Edition hat den Weg für eine vollumfängliche IFA 2021 bereitet. Schon jetzt erhält die IFA 2021, die vom 3. bis 7. September in Berlin stattfinden wird, großen Zuspruch aus der Branche. Bislang sind bereits mehr als 60 Prozent der Ausstellungsfläche gebucht. „Das ist ein neuer Rekord. Noch nie zuvor hatten wir so früh, so weit vor Beginn der IFA, ein so großes Interesse”, sagte Jens Heithecker, IFA Executive Director.

IFA 2020 Special Edition: Hybridveranstaltung neu gedacht

Wegen der COVID-19 Pandemie begrenzten die Organisatoren der IFA 2020 Special Edition die Teilnehmerzahl und lagen damit deutlich unter den von den Gesundheitsbehörden zugelassenen Maximalwerten. Dennoch trafen sich an den an drei Tagen der IFA 2020 Special Edition 6.100 Teilnehmer persönlich, um neue Produkte zu erleben und die Zukunft der globalen Tech-Branche zu diskutieren.

Vor Ort präsentierten nahezu 150 Unternehmen ihre Produkte und Innovationen. Hinzu kamen weitere 1.350 virtuelle Ausstellerpräsentationen im IFA Xtended Space und im IFA Virtual Market Place. Obwohl der IFA Xtended Space erst wenige Tage vor Beginn der IFA 2020 Special Edition seine virtuellen Türen öffnete, verfolgten mehr als 78.000 Menschen die IFA 2020 Special Edition online und sahen sich die Keynotes, Pressekonferenzen, Podiumsdiskussionen und virtuelle Produktvorführungen an. Insgesamt wurden während der drei Veranstaltungstage mehr als 262.000 Views generiert. Der IFA Xtended Space wird bis kurz vor der IFA 2021 online verfügbar sein.

„Die IFA 2020 Special Edition hat uns die beeindruckende Kraft von Innovation demonstriert. Sie hat uns dabei auch gezeigt, dass die Welt diese persönlichen Begegnungen zwischen Industrie, Handel, Verbrauchern und Medien braucht. Die IFA 2020 Special Edition hat diese entscheidenden Verbindungen ermöglicht – trotz der Einschränkungen durch die Pandemie“, hielt Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin, fest.

Heithecker ergänzte: „Die IFA 2020 Special Edition hat ein wichtiges Signal gesendet: ‚Tech is Back‘. Der Aufschwung und die Erholung der Branche beginnen hier und jetzt. Selbstverständlich mussten wir die Teilnehmerzahlen auf der diesjährigen IFA 2020 Special Edition niedrig halten, aber sie zeigte das große Interesse aller, sich persönlich zu treffen, und sie bringt uns auf den richtigen Weg für eine starke, IFA 2021 in vollem Umfang.“

Kai Hillebrandt, Aufsichtsratsvorsitzender der gfu Consumer & Home Electronics: „Zu allererst gebührt mein Dank unserem Partner Messe Berlin für die Konzeption und Durchführung der IFA 2020 Special Edition. Wir sind für unseren gemeinsamen Mut mit einer erfolgreichen Veranstaltung belohnt worden. Die Corona-bedingten täglich wechselnden Rahmenbedingungen stellten zusätzliche Herausforderungen dar. Die IFA 2020 Special Edition war die erste Hybridveranstaltung unserer Branche und sie hat Maßstäbe gesetzt. Sie hat die Menschen zusammengebracht, sowohl vor den Bildschirmen als auch persönlich vor Ort auf dem Messegelände in Berlin. Der IFA kam in diesem Jahr eine ganz besondere Rolle zu und sie hat sie perfekt erfüllt. Für die weltweiten Märkte hat die IFA zum richtigen Zeitpunkt im Vorfeld der umsatzstärksten Zeit als Innovationsplattform mit zahlreichen Neuheiten-Präsentationen wichtige Impulse gesetzt. Aber so sehr virtuelle Komponenten in Pandemie-Zeiten wichtig sind, sie können den menschlich Kontakt nie ersetzen. Unser Ziel für die IFA 2021 wird sein, die traditionellen Stärken der IFA, viele Innovationen mit noch mehr Menschen an einem Platz zusammenzubringen, mit den Erfahrungen der IFA 2020 Special Edition zu einem robusten Zukunftsformat zu verbinden.“

Verstärkung des Foto-Themas durch die Berlin Photo Week

Die IFA Berlin erweitert im kommenden Jahr die Produktkategorie „Imaging”. „‘Imaging‘ hat sich als bedeutender Trend in unserem Leben etabliert, der weit über das Privatleben hinausgeht. In der Medizintechnik, beim autonomen Fahren, in der KI und in vielen anderen Bereichen spielt Imaging bereits eine zentrale Rolle“, so Heithecker.

Gleichzeitig startet die Messe Berlin eine neue Kooperation mit der Berlin Photo Week, einem einzigartigen und innovativen Eventformat, für alle, die Fotos lieben. „In ihrer Mischung aus Foto-Aktionen, Community-Erlebnis, Inspiration durch Kunst und Kultur, die Schaffung unwiederbringlicher Momente, der Nutzung von Partnerschaften weit über die Fotografie hinaus und ihrer mediale Präsenz, ist die BPW das Eventformat, das die Imagingbranche ins Zentrum der gesellschaftlichen Wahrnehmung bringen soll“, erklärte Wolfgang Heinen von der Berlin Photo Week, die 2019 ihre erfolgreiche Premiere mit mehr als 30.000 Besuchern feierte. Die Berlin Photo Week 2021 findet weitgehend parallel zur IFA 2021 statt, so dass Teilnehmer vom Besuch beider Veranstaltungen profitieren können.

Digitale IFA Experience

Die IFA 2020 Special Edition – bestehend aus physischen Live-Events, die sich auf die B2B-Kernfunktionen der IFA konzentrieren – bot einen Treffpunkt für Industrie und Handel in den IFA Business, Retail & Meeting Lounges und branchenübergreifende Innovationen bei SHIFT Mobility meets IFA NEXT. Während sich diese Veranstaltungselemente an Fachbesucher richteten, konnten Medienvertreter exklusiv im Rahmen der IFA Global Press Conference neueste Produkte und Services, Presse-Briefings und IFA Keynotes live erleben.

Mit einer virtuellen Verlängerung der IFA – dem „IFA Xtended Space“ – wird dieses Live-Event durch virtuelle Streaming-Angebote, Match-Making-Tools und digitale Produktpräsentationen ergänzt. Der Xtended Space wird damit sowohl den physischen Gästen als auch allen anderen international interessierten Teilnehmern zugänglich gemacht – und wird noch bis kurz vor der IFA 2021 online verfügbar sein.