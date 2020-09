Förderung zur Wiederbelebung der elektronischen Wertschöpfungskette

Bundesgremium sieht erfreuliche Investitionsanreize

E-Technik | 0 | | Dominik Schebach | 10.09.2020

Starker Anreiz: Investitionen in Digitalisierung, Ökologisierung/Klimaschutz und Gesundheit werden sogar 14 % gefördert.

Die österreichische Wirtschaft hat mit der Corona-Krise schwer zu kämpfen. Zur Wiederbelebung des Wirtschaftskreislaufes hat die Bundesregierung ein Förderprogramm aufgelegt, das für sämtliche Neuinvestitionen anwendbar ist und ja nach Segment und Initiative mit 7% bzw 14% gefördert wird. Aus Sicht des Bundesgremiums eine sehr erfreulicher Investitionsanreiz.

Die Corona-Krise hat für eine Ausnahmesituation gesorgt – sowohl in gesellschaftlicher als auch wirtschaftlicher Hinsicht. Um die österreichische Wirtschaft wieder anzukurbeln, hat die Bundesregierung ein mit der aws Investitionsprämie neues Förderprogramm aufgelegt, das nach Ansicht des Bundesgremiums für die Elektro-Branche besonders interessant ist.

„Die aws Investitionsprämie schafft einen Anreiz für Unternehmensinvestitionen und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung von Betriebsstätten, zur Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen und zur Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Österreich“, so der Fachausschuss Elektrogroßhandel des Bundesgremiums in seiner Aussendung. „Mit diesem Förderprogramm gelingt es nicht nur die elektrotechnische Wertschöpfungskette wiederzubeleben, sondern auch einen großen Schritt näher an die Erreichung der CO2-Ziele zu kommen.“

So können mit dem Förderprogramm nicht nur Investitionen für die gewerbliche Wirtschaft, sondern auch für die Industriebetriebe mobilisiert werden. Gefördert werden Unternehmen aller Branchen und Größen, die eine aktivierungspflichtige Neuinvestitionen in das abnutzbare Anlagenvermögen tätigen. Die Förderungshöhe beträgt bei allen Neuinvestitionen in jedem Fall 7 %.

Bei Investitionen in Digitalisierung, Ökologisierung/Klimaschutz und Gesundheit werden sogar 14 % gefördert. Hierunter fällt neben der thermischen auch die energetische Gebäudesanierung mittels elektrotechnischer Technologie z.B. mit Gebäudesteuerung (z.B. Investitionen in Verschattungssteuerung, automatisierte Heizungs- und Wärmeverteilung, intelligente Lichtsteuerung, Büromanagement (automatische Anwesenheitsüberwachung), Klimaregelung, Zusammenspiel der Nutzung von erneuerbaren Energien (PV, Speicher und E-Ladestationen)) und Energiemanagementsysteme (digitale Erfassung – Energiemanagementsysteme – des Endenergiebedarfs des Gebäudes selbst, über alle Medien, damit einhergehend Nutzungsveränderung via Steuerung). Die Voraussetzung für eine Förderung ist ein Gutachten, das die Einsparung von mindestens 10 % der Energie und des Treibhausgases bestätigt.

Details zur aws Investitionsprämie erfahren Sie unter auf der aws Investitionsseite und in den zugehörigen FAQ.