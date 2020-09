Lässt keine Ecke aus

CornerWash kommt zu elektrabregenz

Dominik Schebach | 10.09.2020 | Bilder | 0 |

Vergangenes Jahr wurde das System erstmals vorgestellt, jetzt ist CornerWash bei elektrabregenz verfügbar.

Der erste elektrabregenz Geschirrspüler mit CornerWash ist da. Mit seinen drei Sprüharmen und speziellen Düsen reinigt der elektrabregenz GIV 54481 X auch das Geschirr in den Ecken der Spülmaschine makellos. Dank dieses durchdachten Designs braucht man sich über die ideale Anordnung des zu reinigenden Geschirrs in der Maschine kaum mehr Gedanken zu machen, denn das Sprüharmsystem erreicht jeden Winkel des Geschirrspülers.

Das speziell designte dreiarmige CornerWash-Sprüharmsystem erreicht in rechteckigen Bahnen jeden Winkel der Spülmaschine und säubert so verschmutztes und hartnäckig verkrustetes Geschirr besonders intensiv und schonend. Im Vergleich zu herkömmlichen Geschirrspülern, bei denen sich der Sprüharm kreisförmig bewegt, erfasst das CornerWash-Sprüharmsystem alle Ecken durch die spezielle Aufhängung des Rotors. So lässt das innovative System keinen Winkel aus und entfernt selbst die hartnäckigsten Essensreste. Und nicht nur das Geschirr wird viel intensiver und gründlicher gereinigt – auch im Geschirrspüler selbst befindet sich in den Ecken nach dem Spülprogramm kein Schmutz mehr.

Dabei fügt sich der vollintegrierte Geschirrspüler GIV 54481 X nahezu geräuschlos in jede Küchenzeile ein. Ein Lichtsignal, das auf den Boden projiziert wird, zeigt an, ob der Geschirrspüler noch läuft. Es erlischt sobald die Maschine mit dem Waschvorgang fertig ist. Den niedrigen Geräuschpegel von 44 db(A) sowie die überzeugende Energieeffizienzklasse verdankt er dem bürstenlosen Motor, der besonders reibungslos arbeitet und den Energieverbrauch auf ein Minimum reduziert. In der umweltfreundlichen Energieeffizienzklasse von A++ ist er durch seinen niedrigen Strom- und Wasserverbrauch besonders umweltschonend.

Die Türscharniere passen sich automatisch an das Gewicht der Möbelfront an und erleichtern so den Zugriff zum Geschirr. Daher ist es möglich, die Spülmaschinentür in jeder gewünschten Position offen zu lassen – und dass bei Fronten mit bis zu neun Kilogramm. Die herausnehmbare und flexibel einstellbare Besteckschublade lässt sich entsprechend der Art des verschmutzten Geschirrs anpassen. Dank seines smartRACKs – ein höhenverstellbarer Oberkorb – findet alles seinen richtigen Platz. Mit dem höhenverstellbaren Tassenabstellern ist er total flexibel. Auch die Gläser- und Tellerhalter lassen sich umklappen und können so problemlos sperrigen Dingen Platz machen.

„Mit dem elektrabregenz GIV 54481 X bringen wir den ersten Geschirrspüler mit CornerWash auf den Markt. Durch das innovative dreiarmige Sprüharmsystem haben wir die Reinigungsergebnisse noch weiter perfektioniert. Wir haben es mit wirklich hartnäckigen Essensresten getestet und das Ergebnis war absolut überzeugend“, so Philipp Breitenecker, Head of Marketing bei elektrabregenz.

Der elektrabregenz GIV 54481 X ist ab sofort für 789 Euro unverbindliche Preisempfehlung im Handel erhältlich.