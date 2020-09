Neue Dampffunktion Steam in fünf Modellen

Beko macht beim Waschen Dampf

Hausgeräte Bilder | 0 | | Dominik Schebach | 16.09.2020 |

Fünf Modelle – drie Waschmaschinen und zwei Waschtrockner – mit Dampffunktion Steam hat Beko vorgestellt. Dank smarter Steuerung über die App HomeWhiz stehen auch Zusatzprogramme für z.B. das Waschen und Trocknen von Stofftieren zur Verfügung.

Beko bringt eine neue Steam-Serie mit drei Waschmaschinen und zwei Waschtrockner auf den Markt. Dank der neuen Steam-Funktion werden besonders hartnäckige Flecken entfernt und die Bildung von Falten verhindert. Zusätzlich bieten die neuen Modelle Funktionen wie Bluetooth oder AddXtra.

Die Beko Waschmaschinen WTV 7736 STB, WTV 87361 PTS und WTV 8836 STB sowie die Waschtrocknermodelle WDW 8716 STB und WDW 8736 STB sollen durch ihre neue Steam-Dampffunktion überzeugen. Diese hilft, den Schmutz einzuweichen und zu lösen. Vor dem Programm steigt Dampf vom Boden der Trommel auf, der Schmutz wird eingeweicht und löst sich so leichter. Und am Ende sorgt der nochmalige Dampf für einen zusätzlichen Knitterschutz. „Mit der neuen Steam-Familie bringen wir Waschmaschinen und Waschtrockner auf den Markt, die sich dank der zusätzlichen Dampffunktion um hartnäckige Flecken und Falten kümmern. Alle fünf Modelle lassen sich dank Bluetooth und der HomeWhiz App ganz einfach über das Handy steuern. So macht Waschen und Trocknen einfach echt Spaß,“ so Philipp Breitenecker, Head of Marketing bei Beko / Elektra Bregenz AG.

Alle fünf Modelle sind mit 15 individuellen Wasch- bzw. Trockenprogrammen ausgestattet. Alle Programme bei den fünf neuen Modellen lassen sich bequem via Bluetooth und der HomeWhiz App von Beko einstellen, steuern und überwachen. Über die App können die Programme zudem um weitere fünf Spezialprogramme erweitert werden. Dazu liefert die App dem Anwender nach Angabe von Textilien- und Fleckenart, grad der Verschmutzung sowie Farbe der Wäsche automatisch eine Empfehlung. Die HomeWhiz App empfiehlt darauf basierend ein optimales Programm sowie die Temperatur und Schleuderzahl, die der Nutzer direkt über die App übernehmen und das Programm starten kann. Darüber hinaus erhält der Nutzer Informationen zur Programmdauer sowie zum Energie– und Wasserverbrauch des jeweiligen Programms. Weitere Einstellungen am Gerät selbst sind nicht notwendig. Und wenn mal ein Kleidungsstück vergessen wurde, lässt sich das Programm – sowohl bei den Steam-Waschmaschinen als auch bei den Waschtrocknern – dank der AddXtra-Nachlegefunktion in den ersten 15 Minuten unterbrechen, sofern Wasserspiegel und Temperatur es erlauben.

Die neuen Waschmaschinen und -trockner sind alle mit der Aquawave-Schontrommel ausgestattet, die für einen besonders sanften und schonenden Umgang mit der Wäsche sorgen soll. Aber die neuen Steam-Modelle können auch langfristig überzeugen, denn der bürstenlose ProSmart Inverter Motor steht für eine leise Arbeitsweise und eine lange Lebensdauer. Dafür bürgt die 10-Jahre-Garantie, die Beko auf den patentierten Motor gewährt.

Die Waschtrockner Modelle

Die Steam-Technologie ist auch im Bereich Waschtrocknen erhältlich. Die beiden Modelle sind ebenso ausgestattet mit 15 Programmen und steuerbar via Bluetooth. Wenn es beispielsweise besonders schnell gehen soll, helfen die 5 kg Wash&Dry– und Wash&Wear-Programme, bei denen das Lieblingsstück in nur einem Arbeitsschritt wieder bereit zum Anziehen ist. Bei Bedarf stehen über die Bluetooth-gestützte HomeWhiz App fünf weitere Programme, beispielsweise für Stofftiere sowie Handtücher und Gardinen, zur Verfügung. Die beiden Modelle unterscheiden sich lediglich im Design. Für all jene die es gerne schwarz haben, bietet die WDW 8716 STB eine Türe ganz in Schwarz. Und die, die es klassisch bevorzugen, haben mit der WDW 8736 STB einen Waschtrockner im klassischen Waschmaschinen- bzw. Trockner-Design. Beide sind äußerst sparsam im Wasser- und Energieverbrauch und sind in der für Waschtrockner höchsten Effizienzklasse A.

Die Beko WTV 7736 STB ist für eine unverbindliche Preisempfehlung von 489 Euro, WTV 87361 PTS für eine unverbindliche Preisempfehlung von 429 Euro, WTV 8836 STB für eine unverbindliche Preisempfehlung von 549 Euro sowie die Waschtrocknermodelle WDW 8716 STB für eine unverbindliche Preisempfehlung von 749 Euro und WDW 8736 STB für eine unverbindliche Preisempfehlung von 719 Euro ab sofort im Handel erhältlich.