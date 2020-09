„Sky. Der ganze Live-Sport." läuft bis Ende Oktober

Start der neuen Sky Österreich Marketing Kampagne

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 16.09.2020

Um 25 Euro sehen Fußball-Fans in der kommenden Saison 1096-Live-Spiele aus der Tipico Bundesliga, der Premier League, der UEFA Champions League, der Deutschen Bundesliga und dem DFB Pokal dazu Weltklasse-Tennis, Golf, F1, Eishockey sowie das Sky Entertainment Serienpaket. (© Sky)

Der Start der neuen Sky Österreich Marketing-Kampagne erfolgt parallel zu einem neuen Sky Angebot: Ab sofort bekommen Fernsehzuschauer in Österreich mit dem neuen Sport-Angebot noch mehr für ihr Geld. Sky ermöglicht so allen Abonnenten und TV-Fans in Österreich besser denn je den Zugang zu europäischen Fußball Top-Ligen und Wettbewerben mit insgesamt 1096-Live-Spielen, dazu Weltklasse-Tennis der ATP-Tour, Golf, Formel 1, Eishockey sowie zahlreiche, exklusive Sky Entertainment-Programme.

Für 25 Euro holen sich Fernseh-Fans ab sofort, günstig und flexibel das beste Live-Sport-Portfolio Österreichs in HD-Qualität in ihre Wohnzimmer. Dies sind die Kernbotschaften der neuen Sky Marketing-Kampagne, die auch im österreichischen TV zu sehen ist. Die innovative Kampagne wird im 360-Grad-Stil über die relevanten Medien-Kanäle TV, Print, Online und Social Media österreichweit verbreitet.

Dazu Walter Fink, Director Marketing, Sky Österreich: „Einmal mehr rücken wir unsere exklusiven, hochklassigen Sky Programm-Inhalte in den Mittelpunkt. Dabei kommunizieren wir unseren Kampagnenclaim ‚Wo Sport zu Hause ist‘ mit der Beweisführung, dass all diese Sportligen bei Sky zu sehen sind. Dass man dazu auch noch fantastische Entertainment-Inhalte wie die Serien aus dem Sky Originals Portfolio dazubekommt, rundet unsere Botschaft um das beste Content-Angebot hierzulande ab.“

Die neue Kampagne läuft noch bis 25. Oktober. Den TV-Spot gibts hier zu sehen.