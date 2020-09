Verkaufsstart der Audio- und Videokonferenzlösungen in DACH und Osteuropa

COMM-TEC Exertis ist neuer Distributor für Yamaha Unified Communications

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 17.09.2020

Ab sofort sind bei COMM-TEC die Audio- und Videokonferenzlösungen von Yamaha erhältlich.

Die COMM-TEC GmbH erweitert ihr Portfolio im Bereich innovativer Audio- und Videokonferenzlösungen um die Produkte von Yamaha Unified Communications. Partner von COMM-TEC in der DACH-Region und Osteuropa haben damit ab sofort Zugriff auf das komplette Portfolio von professionellen Mikrofonsystemen, Konferenztelefonen und Video Soundbars.

Yamaha-Lösungen für Audio- und Videokonferenzen optimieren die Zusammenarbeit und steigern die Produktivität vor allem dort, wo Menschen miteinander sprechen und Inhalte teilen. Mit durchdachten Konzepten für Mikrofonsysteme, Konferenztelefone und Video Sound Bars für den professionellen Einsatz sorgt Yamaha für beste Audioqualität, problemlose Anbindung und flexible Besprechungen, egal ob die Teilnehmer am selben Tisch sitzen oder über die ganze Welt verstreut sind.

„Die Audio- und Videokonferenzlösungen von Yamaha haben einen hervorragenden Ruf in der Branche und ergänzen das Portfolio von COMM-TEC perfekt“, so Carsten Steinecker, Geschäftsführer Business Development, bei COMM-TEC. „Damit profitieren Kunden von Komplettlösungen und COMM-TEC stärkt seine Position als lösungsorientierter Anbieter im Markt. Wir freuen uns auf spannende Projekte mit Yamaha!“ so Steinecker weiter.

Marcus-Michael Müller, Manager Sales & Marketing Unified Communications Europe, über die Bekanntgabe: „Nachdem wir vor einiger Zeit erfolgreich mit Exertis in Skandinavien gestartet sind, war eine Kooperation in DACH und Osteuropa für uns eine logische Konsequenz. Exertis hat einen hervorragenden Ruf als Anbieter von erstklassigen Lösungen für Unternehmen auf der ganzen Welt und wir freuen uns, unsere Technologie mit COMM-TEC Exertis noch mehr Kunden zur Verfügung zu stellen.“