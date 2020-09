Modul 3 – Erfolgsfaktor: „Steuern und Führen mit Kennzahlen“

Großer Zustrom zur Expert Unternehmer-Akademie

Hintergrund | 1 | | Dominik Schebach | 17.09.2020

Acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnte Expert am ersten Termin des Modul 3 für Expert Unternehmer-Akademie begrüßen.

Große Beliebtheit erfreut sich die Expert Unternehmer-Akademie bei den Mitgliedern. Am 8. und 9. September konnte die Kooperation acht Teilnehmer zum ersten Termin für das dritte und letzte Modul der Schulungsreihe begrüßen. Das Thema „Erfolgsfaktor Betriebswirtschaft“ war Programm, stand doch die Auseinandersetzung mit den eigenen Betriebskennzahlen im Mittelpunkt.

Zwei Tage lang beschäftigten sich die Teilnehmer von Expert-Mitgliedsbetrieben aus ganz Österreich intensiv mit Fragen zum Thema Betriebswirtschaft. Da drehte sich alles um die Vermittlung und die Vertiefung von betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge und welche „Stellschrauben“ Unternehmern zur Erfolgssteigerung zur Verfügung stehen. In einem Top-Down-Blick auf Bilanz, Gewinn und Verlustrechnung wurden dabei die eigene Bilanz und die wichtigsten Unternehmenskennzahlen „analysiert“.

Die Arbeitsmethodik des Trainers Thomas Korzak zielte besonders darauf ab, dass aus Zahlen Steuerungsinformationen werden, die zum Wohle des Unternehmens effizient eingesetzt werden. So entsteht (mehr) Sicherheit und Verständnis für die wichtigsten ertrags- und finanzwirtschaftlichen Zusammenhänge und so manch ein/e Teilnehmer/in konnte sich am Seminar selbst eingestehen, dass das „Arbeiten“ mit Zahlen auch Spaß machen kann.

„Der permanente Umgang und das Verständnis für die eigenen Zahlen ist für jeden Unternehmer wichtig – auch um das eigene Unternehmen immer wieder auf die Zukunft und neue Herausforderungen auszurichten. Die große Anmeldezahl für dieses Seminar hat uns gezeigt, wie wichtig das Steuern und Führen des Unternehmens mit Kennzahlen auch in den Augen der Mitglieder ist. Da uns die Gesundheit der Teilnehmer/innen sehr wichtig ist, haben wir heuer das Seminar auf zwei Termine geteilt. Ein weiterer Durchgang wird mit zehn Teilnehmer/innen Ende Oktober stattfinden“, so Expert-GF Alfred Kapfer.