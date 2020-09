„Wissensforum 2020”

ElectronicPartner: Virtuelles Herbstevent via InfoNet

Hintergrund Bilder | 1 | | Wolfgang Schalko | 18.09.2020 |

Mit dem „ElectronicPartner Wissensforum 2020” entsteht eine digitale Plattform basierend auf dem InfoNet.

Das ElectronicPartner InfoNet dient schon seit Längerem als zentrales Informations- und Kommunikationstool der Kooperation und ihrer Mitglieder. Kürzlich wurde die bewährte Plattform technologisch und optisch überarbeitet und damit bestens für den Einsatz als virtuelle Herbstmesse – das „Wissensforum 2020” – gerüstet.

Für ElectronicPartner-GF Michael Hofer steht weiterhin außer Frage, dass eine (physische) Messe oder Großveranstaltung in der aktuellen Situation unverantwortlich wäre. Die Kooperation hat sich daher einiges einfallen lassen, um den Mitgliedern den Weg zu einem erfolgreichen Jahresendgeschäft zu ebnen. Im Fokus steht dabei das „ElectronicPartner Wissensforum 2020“ – eine virtuele Herbstmesse, die den Wissenstransfer sowie entsprechende Produktangebote sicherstellen soll.

InfoNet als Herzstück

Das ElectronicPartner InfoNet wurde im Sommer in puncto Design und Technik komplett modernisiert, sodass damit nun ein adäquates Instrument für ein vollkommen digitales Messe-Event bereit steht – das noch dazu in der Praxis bewährt ist und mit dem alle Mitglieder bestens vertraut sind. Dort setzt das Wissensforum als ein Format auf, mit dem die Covid-19-Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden können und gleichzeitig der gezielte Informationsaustausch wie in der Vergangenheit möglich ist.

Vom 9. Oktober bis inklusive 11. Oktober werden in diesem Rahmen die Industriepartner den Koop-Mitgliedern mit Präsentationen, Produktneuheiten, Live-Events, etc alles Wissenswerte und Notwendige für die bevorstehende Hauptsaison näherbringen. Hofer sieht im Wissensforum aber nicht nur ein wichtiges Angebot für die Fachhändler, sondern auch für die Lieferanten: „Auf dieser Plattform sind rund 800 Händler, die man direkt erreichen kann. Ich denke, das ist ein wirklich tolles Argument für die Industrie, sich zu beteiligen – auch deshalb, weil der Fachhandel die Krise gut gemeistert hat und sich daher mehr Aufmerksamkeit verdient. Außerdem sind die Händler angesichts der massiven Lieferschwierigkeiten mancher Hersteller gezwungen, sich nach Alternativen umzusehen. Man kann das Wissensforum also durchaus als Branchenportal sehen, bei dem die Industrie die Chance hat, sich zu präsentieren und Neukunden zu akquirieren.”

Mit dem Wissensforum bietet ElectronicPartner somit eine virtuelle Bühne für den digitalen Unternehmensauftritt, der von der Kommunikation an den Fachhandel in Form einer „Unternehmenspräsentation” über die Vorstellung von Produktneuheiten mit Text, Bild, Video, etc bis hin zu Messeaktionen sowie „Highlight“-Angeboten für das Jahresendgeschäft reicht. Dabei unterstützt die Kooperation auf Wunsch auch bei der Produktion von professionellen Videoinhalten.

Neue Wege Beschreiten

Mit dem Wissensforum schlägt ElectronicPartner heuer also ein völlig neues Kapitel auf. Phyisische Treffen sind einzig für EP:Markenhändler im Zeitraum Ende September bis Mitte Oktober vorgesehen – regional und in sehr kleinem Rahmen. Der traditionelle Kick-Off wird ebenfalls nicht physisch stattfinden. „Das ist natürlich sehr schade, aber zugleich ein Chance, Dinge anders zu denken und Botschaften anders zu senden. Das ist auch das Positive an der Gesamtsituation: Es werden neue Wege beschritten”, so Hofer.

In Hinblick auf das Weihnachtsgeschäft hält der GF fest, dass man natürlich auch Aktionen und Sonderangebote braucht. „Unser Schwerpunkt liegt aber nicht darauf, sondern auf Regionalität, Aufbruchsstimmung und ähnlichen Themen. Daher wird im Herbst unsere Kauf-Regional-Kampagne intensiv kommuniziert – dieser Weg wird hausintern und von den Händlern voll mitgetragen und man muss das Momentum, das gerade da ist, einfach nutzen.”