„Die imm cologne wird am 18. Jänner 2021 ihre Tore öffnen“

Koelnmesse startet neue Kampagne #Betterstartnow

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 18.09.2020

Die Koelnmesse geht aktuell davon aus, dass die imm cologne planmäßig von 18. bis 24. Jänner 2021 stattfinden wird. Das sei das erklärte Ziel, auf das durch die konsequente Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz aller Beteiligten hingearbeitet wird, wie der Messeveranstalter sagt. Eine neue Kampagne soll die Wichtigkeit einer solchen Branchenplattform jetzt nochmals unterstreichen.

„Wir warten nicht darauf, dass die gute alte Zeit wiederkehrt. Wir gestalten aktiv eine neue“, so Matthias Pollmann, Geschäftsbereichsleiter Messemanagement, der mit dieser Aussage die Haltung des Teams der imm cologne um den Bereichsleiter und Claire Steinbrück gut auf den Punkt bringt. Ziel des Messeteams sei es, der Branche eine sichere Plattform zu bieten, um die Position am internationalen Markt zu behaupten und die Aktualität des Themas Wohnen zu bedienen. Aktuell sind laut Veranstalter 90.000 qm der Hallenfläche belegt. Das sei unter den derzeit herrschenden Rahmenbedingungen ein guter Anmeldestand, wie Koelnmesse sagt.

Neue Kampagne

Die Koelnmesse geht nach „Re-Start your Business“ nun mit der neuen Kampagne #Betterstartnow an den Start, deren Leitgedanke lautet: „Die Zukunft deines Geschäfts beginnt mit dir und heute.“ Koelnmesse dazu: „Niemand kann diesen Gedanken glaubwürdiger und überzeugender transportieren als diejenigen, die dieses Mindset heute schon leben und als Vorbild mutig vorangehen.“ Darum lässt das Messeteam Aussteller, Partner und Entscheider rund um die imm cologne in einer aufmerksamkeitsstarken Testimonial-Kampagne zu Wort kommen. Inhaltlich präsentieren die Testimonials in prägnanten Statements ihre persönliche Perspektive und ihre Motivation, sich für die imm cologne stark zu machen.

So formuliert Thomas Bußkamp, CEO EuroComfort Group, seine Erwartungen an die imm cologne, mit „wir brennen darauf, gemeinsam mit unseren Partnern neue Perspektiven für unsere Branche zu gestalten.“, und André Müller, Vice President Home & Living bei OTTO, unterstreicht die Bedeutung des Networking auf der imm cologne: „Ob als Aussteller oder Besucher: Wir brauchen den persönlichen Austausch, den nur eine Messe bietet. Gerade jetzt.“ David Soulard, CEO von Gautier, sagt: „Sicherlich muss man in diesen Zeiten besonnen, aber auch mutig nach vorne schauen. Man braucht Mut, um neu durchzustarten. Und die richtigen Leute an seiner Seite.“ Und auch Gero Furchheim, Vorstandssprecher der Cairo AG, plädiert dafür, Präsenz zu zeigen: „Neue Lebenswelten entstehen nicht zuhause. Sondern im Austausch mit Experten der Branche.“ „Wir alle wollen erleben, wie es ist, die Dinge wieder anzufassen und dem Gegenüber dabei in die Augen schauen zu können – das geht nämlich auch mit anderthalb Metern Abstand,“ betont imm cologne Director Claire Steinbrück das „sinnliche und zwischenmenschliche Erleben“, das Messen am Ende auch ausmacht. „Qualität muss man sehen und fühlen. Deshalb braucht der Handel Messen,“ unterstreicht Felix Doerr, Geschäftsführer des Europa Möbelverbundes, und macht damit noch einmal klar, warum Messen für den Handel so wichtig sind.

Koelnmesse sagt: „Die imm cologne wird am 18. Jänner 2021 ihre Tore öffnen.“ Damit soll der Branche eine adäquate Plattform geboten werden, um innovative und inspirative Produkte zu zeigen, aktuelle Fragen zu diskutieren und so das Geschäft anzukurbeln. Das Signal, das die Testimonials in die Branche aussenden, greift den Leitsatz der imm cologne auf: „You make it possible – we make it happen.“ Als Botschaft an die Aussteller und Besucher der imm cologne soll dieser Leitsatz das klare Bekenntnis der Koelnmesse zum Messe-Events unterstreichen und signalisieren, „dass die imm cologne am 18. Jänner 2021 ihre Tore öffnen wird.“