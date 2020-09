Sonderthema Schulung/Weiterbildung: Red Zac

Academy nicht nur virtuell

Wolfgang Schalko | 21.09.2020

Die Red Zac Academy war seit März Covid-bedingt mehr oder weniger geschlossen. Mehr oder weniger heißt: „Es wurden alle Veranstaltungen abgesagt, bis auf die Smart-Zac-Seminare, die über den Sommer verteilt stattfanden. Die Smart-Zac-Seminare sind für unsere Händler verpflichtend zu absolvieren bevor sie unseren neuen digitalen Verkaufsassistenten bekommen“, erklärt Vorstand Peter Osel.

Insgesamt gab es fünf dieser Veranstaltungen mit je rund 20 Teilnehmern, alle waren ausgebucht „und somit ein voller Erfolg“, freut sich der Red Zac Vorstand. Im Herbst soll es wieder los gehen in der Red Zac Academy. So stehen zB ein Miele Seminar in Tirol, Mehr Data Seminare („da gibt es immer Bedarf“, so Osel), UE-Spezial-Seminare sowie der letzte Teil des Red Zac Topverkäufer-Seminars am Plan. Und natürlich wird der Smart Zac weitergeschult. Osel geht davon aus, dass der Zulauf groß sein wird, denn: „Die frohe Kunde, dass sich Geräte mit dem Smart Zac wie warme Semmeln verkaufen, wird sich unter den Händlern herumsprechen und jene, die noch keinen solchen Verkaufsassistenten im Geschäft haben, werden auch einen haben wollen.“

Das Herbst Programm auf der Red Zac Academy steht und fällt natürlich damit, „ob der Virus solche Zusammenkünfte zulässt“, wie Osel sagt. Auf die Frage, ob die Kooperation bereits an virtuellen Alternativen arbeitet, erklärt der Vorstand: „Wir haben uns einige Dinge für die in Kürze stattfindende virtuelle Red Zac-Messe einfallen lassen und wir sind schon gespannt, wie es läuft bzw. bei den Händlern ankommt. Wir gehen davon aus, dass sich manches davon in puncto Weiterbildung auch in Zukunft bewähren wird und wir die Präsenzveranstaltungen auf unserer Academy um virtuelle Angebote ergänzen werden.“

Eine rein virtuelle Academy kann sich Osel nicht vorstellen. „Es ist toll, was über diverse Plattformen mittlerweile möglich ist, ob Onlinemeetings oder Webinare, man muss physisch nicht mehr anwesend sein, um an Veranstaltungen teilzunehmen. Auf der anderen Seite ist es doch sehr unpersönlich, wenn man sein Gegenüber nur am Bildschirm sieht. Ich bin der Meinung, dass die physische Anwesenheit bei einem Großteil unserer Academy-Veranstaltungen wichtig bzw. notwendig ist. Eine Verkaufsschulung via Bildschirm kann ich mir zB nicht vorstellen. Unwichtigere, kleine Themen (wenn es zB eine neue Förderung geht) kann man hingegen schon kurz und prägnant mittels Webinar abhandeln.“

Osel kann sich auch vorstellen, dass die Industrie ihre Produktneuheiten virtuell vorstellt: „Das wäre vor allem bei all jenen Herstellern wichtig, die keinen Außendienst mehr haben. Die können ihre Geräte via Video präsentieren, eventuell noch ein kleines Angebot platzieren, und die Information wäre innerhalb kürzester Zeit bei den Händlern. Das scheint mir zumindest die bessere Lösung, als von keinem AD besucht zu werden.“

Das alles seien klarerweise nur Einschätzungen, wie Osel mit einem Zwinkern sagt: „Auf Grund des Virus ist so vieles unberechenbar geworden, nicht mehr planbar. Aber wir werden es bald wissen, quasi in der 1. Reihe fußfrei erleben.“