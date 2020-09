Sonderthema Schulung/Weiterbildung: Expert

Wer schult, ist erfolgreicher

Der Bereich Aus- und Weiterbildung für Lehrlinge, Verkäufer, Jungunternehmer und Unternehmer ruht bei Expert seit Jahren auf mehreren fixen Säulen.

So hat sich das dreijährige Lehrlings College mit jeweils einem mehrtägigen Seminar pro Lehrjahr seit seinem Start im Jahr 2008 zu einer Erfolgsgeschichte für die Kooperation entwickelt, wie Expert-GF Alfred Kapfer betont: „Hier können die jungen Menschen Dinge lernen, die ihnen vielleicht nicht in der Berufsschule oder im Mitgliedsbetrieb vermittelt werden. Das beginnt bei Benimm-Regeln und endet bei übergreifenden Themen für Verkauf und Installation.“

Kapfer selbst ist bei diesen Veranstaltungen selbst engagiert. Schließlich ist der Expert-GF bei den abschließenden Kamingesprächen immer dabei, um dem Nachwuchs Fragen zur Ausbildung und der Kooperation zu beantworten: „Diese Veranstaltungen sind auch für mich immer wieder ein Highlight und es ist oft gar nicht so einfach, die Fragen der Lehrlinge zu beantworten. Andererseits wissen es die jungen Menschen zu schätzen, wenn man sich auf sie einlässt. Und es ist immer wieder faszinierend, ihre Entwicklung in diesen drei Jahren zu beobachten. Deswegen hat das College für mich einen ganz besonderen Stellenwert.“

Ebenfalls ein Fixpunkt im Ausbildungskalender der Kooperation ist die Expert Jungunternehmer Akademie. Diese Veranstaltung fördert gezielt die nächste Generation an Expertlern, wenn auch die Seminare – kombiniert mit Reisen – allen Mitgliedern offen stehen. „Hier ist es wirklich eine Nachwuchsgeneration herangewachsen. Die Akademie fördert den Kontakt zwischen den Jungen und bietet Spezialwissen“, so Kapfer. „Je nach Bedarf unterstützen wir diese bei verschiedenen Themen: Mit den Schulungen und Exkursionen (z.B. nach Dublin zu Facebook und Google) können wir da recht flexibel reagieren. Das ist eine tragende Säule unserer Ausbildung.“

Eine ganzheitliche Ausbildung in drei Modulen stellt wiederum die Expert Unternehmer Akademie dar. So befasst sich das erste Modul mit der Unternehmensstrategie (Was will ich und was sind meine USPs?), das zweite Modul setzt einen Management-Schwerpunkt (Zahlen, Controlling Unternehmensführung), während das dritte Modul sich der Mitarbeiterführung widmet. Denn gerade in Zeiten wie diesen ist nach Ansicht von Kapfer die Mitarbeiterführung ein wichtiges Element. Schließlich besteht der Personalmangel trotz Krise noch immer. Ergänzt wird diese Schulungsreihe durch Einzelveranstaltungen für Unternehmer zu Spezialthemen, bzw für Absolventen der Unternehmer-Akademie für den Erfahrungsaustausch. Dazu gehört auch der Insta-Workshops mit Besuche in den verschiedenen Betrieben, Erfahrungsaustausch, und Industrie-Programm.

Die letzte Säule sind die Verkäuferschulungen der Kooperation. „Da haben wir noch Potenzial“, gibt Kapfer zu. So wünschen sich die Mitglieder zwar mehr Schulungen, gleichzeitig sei es aber schwierig, die Verkäufer neben dem Tagesgeschäft freizuspielen. Daran hätte auch die Corona-Krise nichts geändert. „Während des Lockdowns hatten unsere Mitglieder und ihre Mitarbeiter erstaunlich wenig Zeit“, so Kapfer. „Die meisten hatten ständig zu tun, telefonierten mit Kunden, waren beim Zustellen oder organisierten die kontaktlose Abholung.“

Wichtig ist für Kapfer vor allem auch die Philosophie hinter dem Aus- und Weiterbildungsangebot von Expert: „Es ist ein wesentlicher Punkt, dass wir die Akademie selbst führen. Damit können wir die Schulungen nach Feedback der Mitglieder sehr genau steuern. Das ist aufwändig, aber wir können besser auf die Bedürfnisse der Mitglieder eingehen und wir sind flexibler. Auch lagern wir das Schulungsthema nicht an einen einzelnen Partner aus, der dann die ganze Palette an Schulungen bespielt, sondern es gibt für jeden Bereich einen Partner, mit denen wir oft schon seit Jahren zusammenarbeiten, und die unsere Bedürfnisse bei Expert kennen. So haben wir für jeden Bereich eigene Spezialisten.“

Zu den Themen, die neu aufgegriffen werden, gehören z.B. Photovoltaik oder für die Zukunft Social Media-Marketing. Was Kapfer besonders freut, sind die vielen „Wiederholungstäter“ bei den Schulungen. Diese hätten den Nutzen der Schulungen für sich ganz klar erkannt. Andere Veranstaltungen wie z.B. die Jungunternehmer Akademie seien inzwischen zu Selbstläufern geworden. „Wir wollen mit unserem Angebot immer am Puls der Zeit, auch bei neuen Technologien. Deswegen ist das Schulungsthema auch immer ein wichtiger Punkt mit einem entsprechenden Budget im Jahr, und auch bei Tagungen“, so Kapfer. „Denn die Erfahrung lehrt – Wer schult, ist erfolgreicher. Deswegen sollte diese auf jeden Fall einen hohen Stellenwert haben. Die Mannschaft aus der Zentrale nimmt deswegen ebenfalls immer wieder an den Schulungen teil, um einen neuen Blickwinkel auf die verschiedenen Probleme zu gewinnen.“

Präsenz-Schulung gegen Webinare

Trotz Corona-Krise setzt Expert dabei weiterhin vor allem auf Präsenz-Schulungen. ML Matthias Sandtner erklärt dies mit dem Schwerpunkt der Schulungen von Expert: „Wir sehen Webinare derzeit vor allem bei Produktschulungen der Industrie. Eine Persönlichkeitsschulung, wo es ums menschliche geht, ist eine andere Sache. Grundlagenseminare sollten deswegen eher Präsenzschulungen sein. Das fördert zudem den Austausch zwischen den Teilnehmern, jeder kann sich einbringen und die Motivation sowie Verbindlichkeit ist höher. Aber was nicht ist, kann noch werden. Auch da richten wir uns ganz nach den Bedürfnissen unserer Mitglieder.“