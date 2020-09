Sonderthema Schulung/Weiterbildung: Rexel

Zurück zur Präsenz

Elektrogroßhändler Rexel hat die Webshops von Schäcke und Regro in letzten Jahren zunehmend als Info-Plattform ausgebaut, sodass über die Plattform neben der – weiterhin zentralen – Shop-Funktion zB auch angekündigte Teuerungen, Mitarbeiter-Kontakte oder auch Schulungen promotet werden.

Man hat zwar stets versucht, den persönlichen Kontakt zu halten, was wegen Covid-19 allerdings geändert werden musste und die Schulungen in den Niederlassungen vor Ort auf Webinare umgestellt wurden. Die Schulungen selbst entwickelt Rexel entsprechend der Kundenanforderungen in den beiden Vertriebsschienen Schäcke und Regro laufend weiter und erachtet diese als Teil des Service-Angebots, weshalb diese auch nicht „nur” als Dienstleistung, sondern ganz bewusst als Services bezeichnet werden – die aufgrund des Mehrwerts für die Kunden mittlerweile allesamt kostenpflichtig sind. Man will allerdings – und geht bereits auch wieder – zurück zu persönlichen Schulungen, weil man den persönlichen Kontakt gerade in der Elektrobranche für enorm wichtig hält. Besonders jetzt, wo auch die Messen als Treffpunkte wegfallen.