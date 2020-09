„Nur Fachkräfte schaffen Umsetzung der Energiewende“

Energie Steiermark eröffnet „E-Campus“

Energiezukunft | 0 | | Wolfgang Schalko | 25.09.2020

Im Bild v.l.n.r.: Energie Steiermark Vorstandssprecher Christian Purrer, Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang, Bundesministerin für Energie und Klimaschutz Leonore Gewessler, Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Energie Steiermark Vorstandsdirektor Martin Graf und Bundesministerin für Wirtschaft und Digitalisierung Margarete Schramböck gemeinsam mit den Lehrlingen bei der Eröffnung des E-Campus. (© Energie Steiermark)

Über 1.200 junge Menschen wurden von der Energie Steiermark bereits zu innovativen ExpertInnen in Sachen Energie ausgebildet. Jetzt hat das Unternehmen mit einem Investvolumen von 10 Millionen Euro in Graz nach 15-monatiger Bauzeit das österreichweit modernste Ausbildungszentrum für „Green Energy“ in Betrieb genommen.

Im neuen „E-Campus“ können ab sofort rund 40% mehr Lehrlinge als bisher aufgenommen werden. Derzeit sind fast 100 Jugendliche in Ausbildung. Das rund 4.000 Quadratmeter große Gebäude in der Grazer Neuholdaugasse (Architekt Markus Pernthaler) ist mit modernster Technik ausgestattet.

Die feierliche Eröffnung erfolgte durch die Bundesministerinnen Leonore Gewessler und Margarete Schramböck, Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Landeshauptmann Stellvertreter Anton Lang sowie die Landesräte Ursula Lackner und Johann Seitinger.

„Mit dem ‚E-Campus‘ starten wir die größte Qualifizierungs-Offensive in der Geschichte des Unternehmens“, so Vorstandssprecher Christian Purrer. „Neue Formen Erneuerbarer Energie und Herausforderungen der Nachhaltigkeit erfordern Wissen auf höchstem Niveau. Wir setzen damit ein klares Signal, dass wir über den Mangel an Fachkräften nicht jammern, sondern selbst aktiv etwas tun. In den nächsten 15 Jahren werden rund 30 Prozent unserer MitarbeiterInnen in Pension gehen, eine zukunftsorientierte Personalentwicklung muss daher proaktiv handeln, um Erfahrung und Kompetenz für unsere 600.000 Kunden abzusichern.“

„Hoch qualifizierte junge Menschen sind der zentrale Schlüssel, um die Herausforderungen der Energiewende erfolgreich managen und die innovativen Projekte auch tatsächlich umsetzen zu können“, so Vorstandsdirektor Martin Graf. „Insbesondere die neuen Technologien im Bereich Photovoltaik, Speicher, Smart Home, E-Mobility und Smart Meter verlangen innovative Kompetenz am Puls der Zeit. Wir investieren daher in jene Köpfe und junge Talente, für die das Bekenntnis zum Klimaschutz gleichzeitig ihr Arbeitsplatz ist.“

Die Kooperation mit anderen Bildungseinrichtungen und privaten Unternehmen ist dabei Teil einer branchenübergreifenden Strategie, um den Nachwuchs zu „Green Energy Profis“ auszubilden.

Im neuen „E-Campus“ ist auch die zentrale Fortbildungs-Drehscheibe für den gesamten Konzern untergebracht. Insgesamt werden hier jährlich über 700 Kurse, Seminare und Qualifizierungsmaßnahmen für die insgesamt rund 1.800 MitarbeiterInnen angeboten.

Die Energie Steiermark wurde zuletzt mehrfach als „Bester Arbeitgeber der Steiermark“ ausgezeichnet, ist wesentlicher Hauptsponsor der Lehrlingsolympiade „EuroSkills“ im Jänner 2021 in Graz und bekräftigt auch damit ihr Bekenntnis zur Ausbildung.

Dazu Klimaschutzministerin Leonore Gewessler: „Die Energiewende kann uns nur gemeinsam gelingen. Gerade jetzt ist es wichtig in unsere Zukunft, in den Klimaschutz, zu investieren. Klimaschutzjobs sind zukunftssicher, krisenfest und schützen langfristig unser Klima. Damit diese Jobs auch besetzt werden können, ist es von zentraler Bedeutung gute und qualitative Ausbildungsplätze zu schaffen. Die Klimakrise droht eine ausgewachsene Klimakatastrophe zu werden. Umso größer sind die Aufgaben vor denen wir stehen. Die vielen klugen Köpfe die hier am E-Campus künftig ausgebildet und vorbildlich vorangehen werden, leisten dazu einen wichtigen Beitrag für unsere Zukunft und im Kampf gegen die Klimakrise.“

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck ergänzte: „Für den österreichischen Standort ist die Investition der Energie Steiermark in das modernste Ausbildungszentrum unseres Landes ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil. Hier werden die Fachkräfte der Zukunft ausgebildet und besonders freut mich, dass ab sofort rund 40 Prozent mehr Lehrlinge als bisher aufgenommen werden. Gerade in Zeiten der Krise ist das ein starkes Signal und gibt vielen jungen Menschen eine Zukunft.“

„Als österreichweit modernstes Ausbildungszentrum im Bereich der grünen Energie, verbindet der neue E-Campus alles, was die Steiermark zum Forschungsland Nummer 1 macht: Innovation, Bildung und Wissenschaft. Eine Investition von 10 Millionen Euro ist ein starkes Signal für unseren Standort und stimmt mich zuversichtlich, dass die steirische Wirtschaft und damit auch der Arbeitsmarkt bald wieder in Schwung kommt“, so Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer.