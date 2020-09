Doppelt ausgezeichnet

Zwei Wiha Produktneuheiten erhalten den German Design Award 2021

E-Technik | 0 | | Wolfgang Schalko | 25.09.2020

Ob Werkzeugkoffer XXL III oder E-Schraubendreher speedE II: die Jury des German Design Awards 2021 ist von beiden Produkt-Designs überzeugt und vergibt an Wiha gleich zweimal die begehrte Auszeichnung. (© Wiha)

Gleich zwei Produktneuheiten des Handwerkzeugherstellers Wiha erhalten die begehrte Auszeichnung „Winner“ im Rahmen des international renommierten German Design Award Wettbewerbs 2021. Im Rennen waren der in diesem Jahr neu eingeführte, schnellere und stärkere E-Schraubendreher speedE II und der neue Elektriker Werkzeugkoffer XXL III. Beide Produkte überzeugten die Jury mit ihrem besonderen Produktdesign.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Schonach im Schwarzwald freut sich und ist stolz auf die zweifache Würdigung ihrer Design- und Entwicklungsleistung. Sven Wilde, stellvertretender Marketingleiter von Wiha, erklärt: „Unsere Gewinnerprodukte sind echte Problemlöser und Helfer für Elektriker im Profialltag. Bei beiden Neuentwicklungen stand für uns der Anwendernutzen immer im Vordergrund – sowohl bei der technischen und funktionellen Umsetzung als auch in puncto Produkt-Design. Die Kombination von Funktion und Design ist Wiha bei beiden super gelungen, wie die zweifache Prämierung unterstreicht.“

Die zweite Generation des Wiha E-Schraubendrehers speedE setzt auf verschiedene Art und Weise noch „einen drauf“, wie Wilde erklärt: „Die Anwendungsvielfalt wurde erweitert, das Tempo erhöht, die Power verstärkt – und doch kommt speedE II so kompakt, handlich, intuitiv und leicht zu bedienen wie eh und je daher.“ Von Größe und Gewicht ist der neue E-Schraubendreher mit wechsel- und wiederaufladbarem Standard-Akku im Griff mit herkömmlichen Schraubendrehern vergleichbar. Nur eine leichte Drehbewegung der Fingerkuppen setzt den automatischen Schraubvorgang in Gang oder stoppt ihn. Dank der leuchtstarken Ring-LEDs am Griff wird das Arbeitsfeld optimal und ohne Schattenbildung beleuchtet. Mit speedE II ist dreimal so schnelles Schraubendrehen wie von Hand möglich. Zudem können Anwender zwischen zwei Materialschutz-Stufen „Max und Min“ wählen, bei denen der elektrische Schraubvorgang bei 1,0 oder 0,4 Nm automatisch stoppt. Somit ist er für sensible Verschraubungen mit kleinen Drehmomenten als auch für kraftvollere Verschraubungen geeignet. Von Hand kann die Schraube zuletzt mit Gefühl angezogen werden. Dank der wechselbaren, schutzisolierten slimBits ist Spannungssicherheit bis 1.000 V AC gewährleistet. Durch ihr markantes Farbdesign signalisieren die roten oder gelben slimBits automatisch, welche Materialschutz-Stufe (rot oder gelb) per Schiebeschalter für den entsprechenden Schraubfall gewählt werden sollte.

Dank seiner robusten, multifunktionalen Designkonzeption und maßgeschneiderten Bestückung bietet der neue Elektriker Werkzeugkoffer im XXL Format mehrfache Nutzungsvorteile für Elektroprofis. Der Koffer-Trolley mit ausziehbarem Teleskop-Griff rollt durch seine großen und speziell konstruierten Räder leichtgängig über Treppenstufen oder unwegsames Gelände. Muss an Decken oder erhöhten Stellen gearbeitet werden, kann eine ausziehbare Trittstufe und schließlich der geschlossene Koffer selbst auf seinen stabilen Standfüßen als mobiler Montagetritt benutzt werden. Eine integrierte Sägehilfe und Maßanzeige unterstützen bei kleinen Sägearbeiten. Die Positionierung des Koffers auch in geöffnetem Zustand auf den vier ein- und aufklappbaren Füßen sorgt für eine angenehme, effiziente und ergonomische Arbeitsposition. Zum umfangreichen Equipment zählen Wiha Handwerkzeuge und Lösungen, die speziell für Elektroanwendungen ausgelegt sind.