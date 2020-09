Highlight für Tennis-Fans via SAT und Streaming

simpliTV: Roland-Garros mit Eurosport 4K in UHD-Qualität

Mit simpliTV SAT Plus sehen Tennisfans auch in diesem Jahr die Matches am Center Court von Roland-Garros in UHD. (© Getty Images/simpliTV)

Sportbegeisterte können die Tennisstars bei Roland-Garros, allen voran Dominic Thiem, live in Ultra High Definition (UHD) in gestochen scharfer Bildqualität anfeuern. In Kooperation mit Eurosport bietet simpliTV von 27. September bis 11. Oktober die spannendsten Spiele vom Center Court Philippe-Chatrier der French Open 2020 in bester UHD-Qualität via SAT und Streaming.

Am 27. September startete die erste Runde bei Roland-Garros in Paris, die somit den krönenden Abschluss der Grand-Slam-Turniere 2020 bildet. Nach seiner Glanzleistung bei den US Open wird auch unser österreichischer Mitfavorit für den Titel, Dominic Thiem, beim wichtigsten Sandplatzturnier der Welt auf dem Center Court aufschlagen. Für alle simpliTV Kundinnen und Kunden wird dieses Sportevent zum besonderen Erlebnis, denn mit simpliTV SAT Plus können die spannendsten Matches vom Court Philippe-Chatrier in bester UHD-Qualität via „Eurosport 4K“ auf UHD1 gesehen werden. Auch sämtliche Spiele am Wochenende sind inkludiert ‒ durchgehender Empfang ist somit garantiert. Die Tennisfans unter den simpliTV Kundinnen und Kunden können sich so auf 15 Tage Tennis, rund 100 bis 120 Stunden Live-Action und das Finale als Höhepunkt in ultra-brillanter UHD-HDR-Bildqualität freuen. Damit kein Match verpasst wird, kann „Eurosport 4K“ exklusiv während Roland-Garros auch via Smartphone, Tablet oder PC in UHD ohne Zusatzkosten gestreamt werden.

Tennis in UHD mit simpliTV SAT Plus

Um dieses Sportereignis auf „Eurosport 4K“ in bester Qualität erleben zu können, werden neben einem UHD-fähigen TV-Gerät das ORF DIGITAL DIREKT Cardless Modul und die Anmeldung zur Testaktion von kostenlosen sechs Monaten simpliTV SAT Plus benötigt. Für zehn Euro im Monat können auch nach der gratis Testphase insgesamt mehr als sechzig Sender in HD und UHD empfangen werden. Zusätzlich lassen sich mehr als fünfzig Sender zeit- und ortsunabhängig mit vielen Zusatzfunktionen (Start-Stopp, 7 Tage Replay, Online-Videorekorder, Restart) via Smartphone, Tablet oder PC streamen.

Gestochen scharfe Bild- und Tonqualität via SAT

„Dominic Thiem ist derzeit in Höchstform und was gibt es Schöneres, als die spannenden Duelle in höchster Bild- und Tonqualität zu verfolgen? Wir freuen uns daher sehr, dass wir mit simpliTV auch in diesem Jahr Stadionatmosphäre in die heimischen Wohnzimmer bringen und Tennis in gestochen scharfer UHD-Qualität via Satellit verbreiten können“, führt Michael Weber von simpliTV näher aus.

