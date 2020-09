„Maximale Saftgewinnung“

WMF Profi Plus Zitruspresse

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 30.09.2020

„Die neue Profi Plus Zitruspresse eignet sich für alle Zitrusfruchtsorten in unterschiedlichen Größen. Sie liefert eine optimale Saftausbeute“, beschreibt WMF.

WMF präsentiert die neue Profi Plus Zitruspresse. „Dank einfacher Bedienung erfolgt der Pressvorgang für eine maximale Saftgewinnung unkompliziert und mühelos. Zudem eignet sich der Universalkegel für alle Zitrusfrucht-Sorten in unterschiedlichen Größen“, beschreibt der Hersteller.

Die neue Profi Plus Zitruspresse verfügt laut WMF über ein durchdachtes Press-System, das einfach zu bedienen ist: „Der obere Konus ist abnehmbar und in ein ergonomisches Hebeldesign eingebettet – heruntergedrückt löst er den Pressvorgang aus, der Universalkegel beginnt sich nun automatisch zu drehen. Dieser Kegel ist für alle Zitrusfrucht-Sorten in unterschiedlichen Größen optimal geeignet.“ Angetrieben wird die Zitruspresse von einem 160 Watt Motor – „so wird der wertvolle Inhalt jeder Frucht bis zum letzten Tropfen extrahiert“, ergänzt WMF. Ein hochwertiges Edelstahlsieb soll für eine optimale Fruchtfleisch-Filtration sorgen, wie WMF beschreibt und ergänzt: „Dank tropffreiem Saftauslauf bleibt die Küche immer sauber.“

Das Gehäuse der WMF Profi Plus Zitruspresse besteht aus WMF-typischem Cromargan matt und ist „extra abgedichtet, um das Durchdringen von Flüssigkeiten zu verhindern“, wie der Hersteller sagt. Der Universalkegel ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und soll dadurch besonders langlebig sein. Alle mit dem Saft in Kontakt kommenden Kunststoffbauteile sind zudem BPA-frei. Zu guter Letzt sind alle Bauteile, die mit Flüssigkeit in Kontakt kommen, spülmaschinengeeignet.

Produktdetails auf den Punkt:

Universell: Geeignet für alle Zitrusfrucht-Sorten.

Leistungsstark: 160 Watt Motor für maximale Saftgewinnung.

Automatisch: Pressvorgang läuft nach Auslösung unkompliziert ab.

Ergonomisch: Entsaftungskegel ergonomisch geformt, um eine optimale Saftausbeute für

alle Zitrusfrüchte zu gewährleisten.

Tropffrei: Perfekte Fruchtfleisch-Filtration und sauberer Saftauslauf.

Langlebig: Aus rostfreiem Edelstahl gefertigt.

Stilvoll: Gehäuse aus Cromargan matt.

BPA-frei: Alle mit dem Saft in Kontakt kommenden Kunststoffbauteile sind BPA-frei.

Spülmaschinengeeignet: Zur einfachen Reinigung aller mit Flüssigkeit in Kontakt

kommenden Bauteile.

Die WMF Profi Plus Zitruspresse ist ab November 2020 zu einem UVP von 149,99 Euro im Handel erhältlich.