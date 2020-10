„Nun über 50 Standorte in Österreich“

Ab heute nur mehr MediaMarkt

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 01.10.2020

Saturn wurde zu MediaMarkt. Die Umwandlung erfolgte während des laufenden Geschäftsbetriebes.

Wochenlang wurde parallel zum laufenden Geschäftsbetrieb darauf hingearbeitet und heute mit 1. Oktober 2020 ist es soweit: Aus allen Saturn-Märkten in Österreich wurden MediaMärkte.

Auf die Frage warum MediaMarkt zu Saturn umfirmiert wurde, schreibt das Unternehmen auf seiner Homepage mediamarkt.at sehr überschwänglich: „Durch die Zusammenführung von Saturn und MediaMarkt richten wir unseren Fokus voll und ganz auf unsere starke Nummer 1 Marke und stellen so die Weichen für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft. Für Sie als Kunde bedeutet das: noch mehr Kundennähe und Servicekompetenz! MediaMarkt ist ab sofort an über 50 Standorten in ganz Österreich für Sie erreichbar – garantiert auch in Ihrer Nähe. Als Kunde erhalten Sie das gesamte Service- und Dienstleistungsportfolio aus einer Hand: persönliche Beratung, Lieferungen, Services wie Reparatur, Garantie- und Finanzierungspakete.“

Die Teams in den Märkten sollen bestehen bleiben, wie versprochen wird. Alle Ansprüche und Verbindlichkeiten betreffend Reparaturen, Umtausch, Finanzierung, Garantie- und Serviceleistungen, Gutscheinkarten usw. „bleiben selbstverständlich aufrecht“, schreibt das Unternehmen, und können künftig bei MediaMarkt beansprucht werden. „Alle bestehenden Verträge behalten ihre Gültigkeit.“ Offene Saturn-Bestell- und Lieferaufträge werden nun von MediaMarkt ausgeführt. Das Saturn Magazin erscheint seit September 2020 nicht mehr. Stattdessen erhalten alle Abonnenten das Mediamagazin. Alle Saturn Club-Kunden können, wenn sie wollen, dem MediaMarkt Club beitreten.