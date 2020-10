„Neue Maßstäbe“

Miele CM6 MilkPerfection

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 01.10.2020

Der neue Stand-Kaffeevollautomaten CM6 MilkPerfection soll seine Stärken insbesondere bei Getränkevariationen mit Milch ausspielen, wie Miele sagt.

Im Oktober bringt Miele den Stand-Kaffeevollautomaten CM6 MilkPerfection auf den Markt. Dessen Stärken liegen insbesondere bei Getränkevariationen mit Milch, wie Miele sagt. Darüber hinaus punkte die Geräteserie mit einer intuitiven Bedienung, verbessertem Reinigungskomfort und weiteren innovativen Features.

Der Stand-Kaffeevollautomaten CM6 MilkPerfection soll neue Maßstäbe beim Milchschaum setzen, wie Miele beschreibt. „Denn dank zweifacher Dampfzugabe ist nun ein doppeltes Aufschäumen möglich. Dieses sogenannte Doppelventuri-Verfahren erhöht nicht nur die Temperatur des Milchschaums, sondern sorgt zugleich für eine besonders feinporige Textur“, sagt Mag. (FH) Elisabeth Leiter, Marketingleiterin Miele Österreich.

Auch in puncto Reinigung biete der CM6 MilkPerfection nun noch mehr Komfort: „So ist beim automatischen Spülen der Milchleitungen kein Umstecken mehr nötig, denn das Gerät ist mit einem doppelten Schlauch ausgestattet. Die erste Leitung führt vom Milchgefäß in den Kaffeevollautomaten, die zweite ist für das Spülwasser zuständig. Ein Milchgefäß aus Glas ist modellabhängig bereits im Lieferumfang enthalten. Das Gefäß ist spülmaschinengeeignet, wie auch die Abtropfschale, der Wassertank und Restebehälter. Die Brüheinheit lässt sich bei allen Miele Geräten herausnehmen und unter fließendem Wasser leicht reinigen“, ergänzt Leiter.

Zusätzlicher Bedienkomfort

Der CM6 bietet eine erweiterte Getränkeauswahl – mit Espresso Macchiato, Flat White und verschiedene Teesorten kommt man nun auf insgesamt 18 Variationen. Je nach Vorliebe lässt sich die Wasser- und auch die Milch- bzw. Milchschaummenge während des Bezugs spontan anpassen. Weitere Geräteeinstellungen, wie die Mahlmenge der Bohnen, Wassermenge und -temperatur sowie die Option Vorbrühen, lassen sich modellabhängig in vier oder acht individuellen Genießerprofilen speichern.

„Durch die Auswahl vier voreingestellter Modi folgt der CM6 MilkPerfection den Bedürfnissen der Nutzer, ohne dass Parameter einzeln einzustellen sind“, sagt Miele. So sei der Betrieb des Gerätes in der Eco-Mode-Grundeinstellung besonders energiesparend. Im Barista-Mode komme dagegen der Heizkörper der Maschine sehr schnell auf die passende Temperatur. Möglichst kurze Wartezeiten bei Kaffeespezialitäten mit Milch garantiere der Latte-Mode. Und der Party-Mode sei auf die Zubereitung von vielen unterschiedlichen Getränken in möglichst kurzer Zeit optimiert – „mit entsprechend wenig Einschalt- und Zwischenspülungen“, so der Hersteller.

Smart vernetzt

Ebenfalls neu ist, dass alle Modelle der CM6-Serie vernetzungsfähig sind. So lässt sich per Miele-App und Smartphone oder Tablet zum Beispiel der aktuelle Reinigungsstatus der Maschine anzeigen, der Getränkebezug aus der Ferne starten (MobileControl) oder das Gerät per Sprachbefehl über Amazon Alexa steuern. Auch neuer Miele-Kaffee lässt sich per App ordern.

Speziell für Espresso-Fans bietet die Miele-App zudem einen BaristaAssistant. „Dieser führt den Nutzer Schritt für Schritt durch eine angeleitete Verkostung zum perfekten Ergebnis. Die entsprechenden Geräteeinstellungen lassen sich anschließend als individuelles Geschmacksprofil hinterlegen“, erklärt Miele.

Der CM6 MilkPerfection ist in zwei Ausstattungsvarianten ab 1.099, – Euro UVP ab Oktober im Handel erhältlich.