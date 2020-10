Preisträger des großen Händler-Gewinnspiels

HD Austria: KTM geht an SAT-TV Schadl

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 08.10.2020

Nach der Übergabe durch Lukas Pachner, Director Channel Management bei Eviso Austria (3.v.l.), probierte der glückliche Gewinner Manuel Schadl seine neue KTM Duke natürlich gleich aus. (© HD Austria)

Vom Frühjahr bis in den September ist die große Händler-Gewinnspielaktion des heurigen Jahres gelaufen. Wie schon bei vorangegangenen Aktionen dieser Art erhielten teilnehmende Händler für den Verkauf von original HD Austria Hardware virtuelle Gewinntickets – aus denen nun Anfang Oktober der reelle Gewinner gezogen wurde. Über eine nigelnagelneue KTM Duke 390 darf sich Manuel Schadl, GF von SAT-TV Schadl, aus dem steirischen Vogau freuen.

Lukas Pachner, Director Channel Management bei Eviso Austria, übergab das Motorrad an den glücklichen Neubesitzer: „Ich freue mich sehr für Herrn Schadl. Ihm sieht man wirklich an, dass das Los den richtigen Gewinner für die KTM Duke bestimmt hat. Es muss jetzt aber niemand lange traurig sein, dass er nicht gewonnen hat, denn die Übergabe des Motorrads ist gleichzeitig der Startschuss für das Q4 Gewinnspiel. Da halten wir natürlich wieder tolle Preise für den österreichischen Handel bereit. Wer mehr über die Teilnahmebedingungen erfahren will, sieht einfach unter hdaustria.at/winter nach. Viel Glück und auf ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft!“