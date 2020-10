Red Zac Schwarz eröffnet Hausgeräteshop mit Showroom

Haushaltsgeräte und Beratung vom Feinsten

Red Zac Schwarz im 13. Wiener Gemeindebezirk mauserte sich von der kleinen TV-Werkstatt hin zum renommierten Elektrofachhandelsgeschäft. Nun eröffnet das Unternehmen ein zusätzliches Geschäft für Haushaltsgeräte inklusive Showroom in der Hietzinger Hauptstraße 65.

Red Zac Schwarz eröffnet in der Hietzinger Hauptstraße 65 ein Geschäft für Haushaltsgeräte inklusive Showroom. „In den vergangenen Wochen liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren“, erzählt Geschäftsführerin Erna Komoly, RED ZAC Schwarz. „Bei der offiziellen Eröffnung am 15. und 16. Oktober soll schließlich alles passen. Mit einer Ausstellungsfläche von rund 120 m2 können wir nun Haushaltsgeräte vom Feinsten präsentieren – natürlich darf aber die kompetente Beratung nicht fehlen. Dafür stehen wir bei Red Zac Schwarz.“ Bisher führte Red Zac Schwarz an dieser Adresse einen JURA-Store und ist zudem autorisierter JURA-Servicepartner. „Der bleibt natürlich erhalten – die Auswahl an Kaffeemaschinen ist unübertroffen und das Service, hier auch die Geräte reparieren lassen zu können, findet man sonst nicht so leicht“, meint Komoly. „Jetzt können aber unsere Kunden auch alles für den Haushalt und die Körperpflege shoppen.“

Die Kooperation arbeitet mit Ladenbaukonzepten aus dem Hause Storebest. Red Zac Schwarz ist nun eines der ersten Mitglieder, das diese ausgetüftelten Lösungen umsetzt. „Hier kann man sich für die neue Küche inspirieren lassen und die modernsten Haushaltsgeräte finden“, so die Geschäftsführerin. Zur Eröffnung gibt es exklusive Angebote und ein Gewinnspiel.

Seit 2013

Der Kooperation beigetreten ist das Unternehmen im Jahr 2013. „Das war sicherlich eine der besten Entscheidungen, wir generieren nun einen weit besseren Deckungsbeitrag und konnten viele neue Kunden gewinnen“, meint Komoly. „Durch die gemeinsame Werbelinie und den hohen Bekanntheitsgrad von RED ZAC durch flächendeckende Werbemaßnahmen haben wir eine noch stärkere Präsenz im Bezirk. Die Genossenschaft hat aber auch den großen Vorteil, dass wir bei den Angeboten unseren Kunden top Preise bieten und so weitere Kundensegmente ansprechen können. Für unser bedeutet das eine kontinuierliche Entwicklung nach oben und das ist natürlich essentiell für die Zukunft.“

Das Unternehmen Red Zac Schwarz, das übrigens bereits 1972 als Fernsehdoktor Schwarz gegründet wurde, zählt heute insgesamt zehn Mitarbeiter und einen Lehrling,. „Unser Geschäft in der in der Hietzinger Hauptstraße 94 gibt es natürlich auch weiterhin – dort sind wir auf alles rund um TV, Radio und Video spezialisiert. Vom Kauf bis zu Lieferung und Service, bei uns gibt es alles aus einer Hand.“