Hintergrund-Kommentar E&W 10/2020

Luxusprobleme

Hintergrund | 0 | | Wolfgang Schalko | 11.10.2020

Das verrückte Jahr 2020 ist um eine bemerkenswerte Facette reicher: Wider anfänglichem Erwarten geht‘s dem heimischen Elektrohandel blendend und er könnte sogar noch besser da stehen, wenn die Industrie mit den Gerätelieferungen nachkäme. Den Blick auf andere Branchen gerichtet, betrachten viele die aktuelle Situation unserer Branche quasi als Luxusproblem – schließlich könnte ja alles viel schlimmer sein. Doch soll man das wirklich so stehen lassen?

Ich meine, nein. Zumindest nicht den Teil mit dem Luxus. Was dann noch bleibt, ist das Problem. Und nichts anderes ist der Ärger des Kunden, der eine gefühlte Ewigkeit auf sein Wunschgerät warten oder auf ein alternatives Produkt, das vielleicht nicht hundertprozentig seinen Vorstellungen entspricht, umsteigen muss. Oder der Frust des Händlers, der als Überbringer der – derzeit meist schlechten – Botschaften auch gleich als Punching Ball für seinen Kunden herhalten muss und seine momentane Zwickmühle mangels Alternativen erdulden muss. Aber auch die Erklärungsnot der Innen- und Außendienstmitarbeiter, die ihren zumeist langjährigen Partnern wieder und wieder die gerade aktuelle Lage möglichst plausibel darlegen müssen. Diese Aspekte sind als direkte Folgen der Lieferproblematik nicht wegzudiskutieren. Und um möglichen Einwänden vorzubeugen: Natürlich kann die Industrie dem Fachhandel (und gerade diesem) aufgrund seiner persönlichen und guten Beziehung zum Kunden sowie seiner Beratungskompetenz auch einen gewissen Beitrag zur Lösung des immer akuter werdenden Problems abverlangen. Der Fachhandel hat damit die Chance, seine Verlässlichkeit gegenüber seinen Lieferanten zu beweisen und seine Position innerhalb der Vertriebskanäle zu stärken. Im Sinne seiner zukunftsfähigen Partnerschaft sollte man sich jedoch davor hüten, diesen Bogen zu überspannen – sonst hat man plötzlich mehr als bloß ein „Luxusproblem”.

Leider ist die aktuelle Lieferproblematik ebenso akut wie schwierig zu lösen. Denn der augenscheinlichste Weg, die Produktion nach oben zu schrauben, ist nur auf den ersten Blick zielführend – schon deshalb, weil Produktionsstätten grundsätzlich mit voller Auslastung betrieben werden, um möglichst wirtschaftlich zu sein. Ein Plus von fünf, zehn oder noch mehr Prozent ist da nicht einfach so drin. Außerdem könnte es fatale Folgen haben, jetzt auf Teufel komm raus zu produzieren – nämlich dann, wenn die augenblicklich extrem hohe Nachfrage zurückgeht oder gar einbricht. Denn so wie wir jetzt gerade zeitverzögert die Auswirkungen der „Corona-Bremse” des Frühjahrs spüren, würden dann trotz Konsumflaute die Überproduktionen den Markt fluten – und damit womöglich auch Segmente und Warengruppen destabilisieren, die für den Fachhandel essenziell sind (Stichwort große Hausgeräte). Augenmaß ist also angesagt und findet sich auch durchwegs in den ergriffenen Maßnahmen wieder. Eine andere Option zur Lösung des Problems wären übrigens Preiserhöhungen – die vom einen oder anderen Lieferanten bzw in einzelnen Produktgruppen auch schon in moderater Form angekündigt wurden. Ob dieser Weg jedoch nachhaltig ist, wage ich zu bezweifeln – denn der nächste Black Friday kommt bestimmt …