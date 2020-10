Auszeichnung beim Plus X Award

ABUS: WLAN Akku Cam ist „Bestes Produkt des Jahres 2020”

E-Technik | 0 | | Wolfgang Schalko | 12.10.2020

Die WLAN Akku Cam von ABUS wurde beim Plus X Award als „Bestes Produkt des Jahres 2020” ausgezeichnet.

Nach der Prämierung mit dem Red Dot Award hat nun eine weitere renommierte Fachjury die ABUS WLAN Akku Cam ausgezeichnet. Beim Plus X Award überzeugte die Akku Cam in vier Kategorien: High Quality, Design, Bedienkomfort und Funktionalität – und erhielt so darüber hinaus das Plus X Award-Siegel „Bestes Produkt des Jahres 2020“ in der Produktgattung „Überwachungssysteme“.

Bei der ABUS WLAN Akku Cam handelt es sich um eine zeitgemäße Interpretation einer Überwachungskamera, die gemäß dem Leitsatz „Form follows function“ herausragendes, minimalistisches Design mit innovativer Funktionalität und hoher Benutzerfreundlichkeit verbindet. Die ovale Bauform der Kamera, auch Landscape-Bauweise genannt, ist nicht nur optisch State of the Art, sondern lässt sich problemlos unter Vordächern in großer Höhe montieren. Der Lautsprecher – die Kamera verfügt über eine Gegensprechfunktion – befindet sich hauptsächlich am unteren Rand des Gehäuses, ist somit optimal auf den Überwachungsbereich ausgerichtet und durch sein geriffeltes Erscheinungsbild ein echter Hingucker. Auch technisch weiß die vollkommen kabellose ABUS WLAN Akku Cam zu überzeugen: Ein hochwertiger Sony Chip mit Low-Light-Funktion, der Tag wie Nacht ein scharfes Farbbild liefert, und ein Langzeit-Akku für bis zu 13 Monate Betrieb zeichnen die wetterfeste WLAN Akku Cam (Schutzklasse IP65) vom Sicherheitsexperten ABUS aus technischer Sicht aus. Aufgrund der Basisstation, die die Empfangs-Reichweite zum Router optimiert, ist der Nutzer in der Wahl des Montageorts weitgehend frei, innen wie außen.

Innovationspreis für Markenqualität

Als weltweit größter Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle zeichnet der Plus X Award Marken für den qualitativen und innovativen Vorsprung ihrer Produkte aus. Hieraus ergeben sich für Kunden wie auch für Hersteller wertvolle Vorteile: Die Siegel des Plus X Award geben potenziellen Käufern effektive Orientierungshilfen bei der Kaufentscheidung an die Hand und helfen, das Dickicht der vielzähligen Produkte zu lichten. Hersteller können die Auszeichnungen des Plus X Award in ihre Vertriebs- und Marketingstrategien einbinden, sich so im Markt hervorheben und dem Kunden signalisieren, dass es sich hierbei um ein prämiertes Qualitätsprodukt handelt. Das Auszeichnungsrepertoire des Plus X Award umfasst neben den sieben Gütesiegeln auch spezielle Ehrungen, die in ausgewählten Fällen vergeben werden.

Bestes Produkt des Jahres 2020

Nur einmal im Jahr vergibt der Plus X Award diese besondere Auszeichnung für die Besten der besten Produkte – für die, die in ihrer Gattung in den meisten Kategorien ausgezeichnet wurden. Die ABUS WLAN Akku Cam überzeugte in vier Kategorien – so viele Gütesiegel erhielt keine andere Einreichung in der Produktgattung „Überwachungssysteme“.

„Die Auszeichnung mit dem Plus X Award ist für uns eine Bestätigung unserer innovativen Arbeit und motiviert uns, weiterhin Produkte zu entwickeln, die sowohl technisch, als auch optisch auf dem neuesten Stand sind“, so Roland Huber, Geschäftsführer ABUS Austria.