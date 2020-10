Kinder mahnen Recycling ein

UFH engagiert sich zum „Internationalen E-Waste Tag“

Hintergrund | 0 | | Dominik Schebach | 14.10.2020

Zum International E-Waste Day ruft das UFH wieder REcycling von Elektrogeräten auf. Nur 17,4 % des weltweiten Elektronikschrotts werden gesammelt und ordnungsgemäß recycelt.

Auch dieses Jahr setzt das UFH wieder eigene Aktionen zum Internationalen E-Waste Tag. So wurde nun ein Video mehrerer Kinder und Jugendlicher aus mehreren Ländern und Kontinenten veröffentlicht, die zum Recycling von Elektroschrott aufrufen. Zudem zeigen das UFH und das Demontage- und Recycling-Zentrum (DRZ) in Wien, wie aus E-Waste Neues entstehen kann.

„Weltweit werden viele teure Metalle und Rohstoffe aus dem Boden abgebaut. Wenn du alte oder kaputte Elektrogeräte zum Recycling bringst, werden diese dort ordnungsgemäß verwertet. Somit hilfst du dabei den kostspieligen und umweltschädlichen Abbau neuer Rohstoffe zu verhindern“, sagt z.B. Viola aus Österreich in jenem Video, das anlässlich des „International E-Waste Day“ veröffentlicht wurde. Daher „Gib deine kaputten, alten oder nicht mehr gewollten Elektrogeräte zur Wiederverwendung und zum Recycling weiter“, schließt Ernest aus Frankreich an.

2019 wurden weltweit 53,6 Millionen Tonnen Elektronikschrott erzeugt – ein Anstieg von 21 % in nur fünf Jahren (Quelle: Global E-Waste Monitor 2020 der UNO). Damit ist Elektroschrott der am schnellsten wachsende Abfallstrom auf unserem Planeten. Allerdings werden jährlich nur 17,4 % des weltweiten Elektronikschrotts werden gesammelt und ordnungsgemäß recycelt. Daher ist davon auszugehen, dass 44,3 Millionen Tonnen im Wert von 50,8 Milliarden Euro entweder deponiert, verbrannt oder illegal gehandelt und nicht dem Standard entsprechend behandelt wurden. Dadurch gehen wertvolle Sekundärrohstoffe verloren bzw. entstehen durch illegale Abfallbeseitigungen in Entwicklungsländern massive Schäden an Umwelt und Gesundheit, wie man seitens des UFH in einer Aussendung zum heutigen Internationalen E-Waste Tag betont.

Der „International E-Waste Day“ wurde vom WEEE Forum, einer internationalen Vereinigung von Sammelsystemen für Elektronikschrott, ins Leben gerufen und findet heuer bereits zum dritten Mal am 14. Oktober statt. Ziel ist, die Öffentlichkeit für das Recycling von ausgedienten Haushaltsgeräten zu sensibilisieren und die Verbraucher zu ermutigen, ihren Elektronikschrott zu recyceln. Robert Töscher, Geschäftsführer der UFH Holding GmbH, betont, dass eine funktionierende Kreislaufwirtschaft vom Mitwirken der Konsumenten abhängig ist: „Nur wenn die Konsumenten ihre Elektroaltgeräte zum Händler zurückbringen oder bei Sammelstellen entsorgen, können diese recycelt und die wertvollen Rohstoffe wieder eingesetzt werden. Aktionen wie der Internationale E-Waste Tag sind wichtig, um Bewusstsein für die richtige Entsorgung von Elektroaltgeräten zu schaffen.“

Im vergangenen Jahr waren mehr als 100 Organisationen aus fast fünfzig Ländern weltweit beteiligt. Organisiert wurden Konferenzen und Workshops, Schul- und Straßensammlungen, Wettbewerbe und Kampagnen in sozialen Medien, sowie Online-Leitfäden und Spiele. Im vergangenen Jahr lud das UFH u.a. eine niederösterreichische Schulklasse in die hauseigene Kühlgeräte-Recyclinganlage in Kematen/Ybbs ein. Für dieses Jahr war der Besuch von burgenländischen Kindern und Jugendlichen im Demontage- und Recycling-Zentrum (DRZ) in Wien geplant. Mit diesem kooperiert das UFH seit sieben Jahren. Hier werden in Wien pro Arbeitstag 6 Tonnen Elektroaltgeräte behandelt, nach Möglichkeit wieder instandgesetzt und verkauft, andernfalls händisch recycelt, und teils zu neuen Design-Produkten (z.B. Möbel, Schmuck und Accessoires) verarbeitet. Die Besichtigung musste allerdings aufgrund der aktuellen COVID-19 Situation abgesagt werden.