Tremtec AV bietet einsatzbereite Covid-19 ELA-Sets

15.10.2020

Tremtec AV bietet zur korrekten Umsetzung der Covid-19 Schutzmaßnahmen ELA-Sets in zwei Varianten.

Verkaufsstättenbetreiber sind verantwortlich, die neuen Verordnungen wie Maskenpflicht und Abstandsregeln in ihren Geschäftsräumen durchzusetzen. Zum Einsatz in den Lautsprecheranlagen oder Sprachalarmanlagen stellt Tremtec AV eine allgemeingültige professionelle Sicherheits-Infodurchsage zur Verfügung.

Tremtec AV bietet zwei Sets für Corona-Sicherheitsdurchsagen, die in Ladengeschäftem, Einkaufszentren, Baumärktem, etc eingesetzt werden können.

ELA Set 1 bestehend aus:

1x Mischverstärker MFA208

1x Speichermodul FMP40

2x Hornlautsprecher CHA230

Das Digital Message Modul FMP40 ist ein universelles Speichermodul für MP3-Files (wird in MFA208 eingebaut). Es lässt sich in zwei Betriebsarten betrieben, als Sprachspeicher für Alarmierungssysteme oder als Werbetextgerät.

ELA Set 2 bestehend aus:

1x MP3-Player DIN

2x Hornlautsprecher CHA230

Der MP3 Player kann auf eine DIN-Hutschiene montiert werden und spielt bis zu 64 MP3 Files von einer SD-Karte ab.

Weitere Lösungen rund um Covid-19

Tremtec AV hat noch einige weitere praktische Lösungen rund um Corona-Sicherheitsmaßnahmen parat. Beispielsweise die WHD VoiceBridge für klare und sichere Kommunikation trotz Schutzscheibe. Die VoiceBridge ist ein kontaktloses, vollautomatisches Gegensprechanlagen-Set. Sie hilft Unternehmern die Kommunikation mit Kunden an Kassen und Infoschaltern trotz Schutzmaßnahmen, Sicherheitsabstand, Hygienewände und Schutzmasken klar und verständlich zu halten.

Das Set besteht aus zwei Sprechstellen (je eine kunden-/personalseitig), einem Netzteil und den erforderlichen Kabeln. Eine aufwendige Integration in bestehende Systeme ist nicht notwendig. Die VoiceBridge ist einfach zu installieren und läuft vollkommen autark, sicher und stabil: Einfach Geräte mittels mitgeliefertem doppelseitigem Klebeband auf die Hygienewand aufkleben, mit beigelegtem Kabel verbinden und Netzstecker einstecken – fertig. Infrarot-Sensoren erkennen, ob eine Person vor dem Gerät steht. Dabei werden Umgebungsgeräusche und störende Echos bei der Kommunikation unterdrückt (Echo Cancellation/Noise Reduction). Extra lautes Sprechen ist somit nicht notwendig.

Von Kramer gibt es mit dem „Corona Tag” eine praktische Lösung um Bereich Social Distance Monitoring. Corona Tag ist ein innovatives Gerät zur Überwachung der sozialen Distanzierung am Arbeitsplatz, in der Schule oder an öffentlichen Orten. Es verhindert einen umfassenden Lockdown im Falle einer Infektion. Basierend auf der HSL-Technologie messen Bluetooth-Signale den Abstand und die Kontakt-Zeit zwischen Tags, ohne persönliche Informationen preiszugeben oder zu speichern. Das Gerät ist völlig unabhängig, benötigt keine Mobiltelefone oder andere Verbindungen und muss nicht aufgeladen werden.