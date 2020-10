Jura feiert 25jähriges Jubiläum in Österreich mit Top-Neuheiten

Eine Erfolgsgeschichte

17.10.2020

Die neue Generation der E8 wartet mit stilvollem Design und das Professional Aroma Grinder für ein konstantes Mahlergebnis auf.

Seit 1931 besteht JURA in der Schweiz. Mit dem Einsatz hochwertiger Materialien, modernem Design und einer gut durchdachten Verkaufsstrategie hat sich der Hersteller als starke Marke positioniert. In Österreich feiert JURA heuer sein 25jähriges Jubiläum – und das mit einer Schar neuer Kaffeevollautomaten. Darunter auch die neue Generation der E8, das am stärksten nachgefragte Vollautomaten-Modell von JURA.

Bereits seit 25 Jahren ist JURA in Österreich mit einer eigenen Tochtergesellschaft aktiv. Diese Premium-Marke definiert sich über Innovation, Marketing und Vertrieb, weshalb es dem Unternehmen immer wichtig war und ist, einen persönlichen Ansprechpartner zu haben, der auf die individuellen Bedürfnisse eingeht. „Innovation, Präzision, Qualität, Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Service prägen unsere vielseitigen Produkte“, weiß Annette Göbel, Leitung Verkaufsförderung JURA Österreich. Zentrales Element für den Erfolg von JURA sei die enge Partnerschaft mit dem Fachhandel. Hierzulande gibt es ein selektives Vertriebssystem, bei welchem JURA-Kaffeevollautomaten ausschließlich über autorisierte Fachhandelspartner verkauft werden, um die Markenwerte bestmöglich zu vermitteln. Im Zentrum stehen dabei die Beratungskompetenz und die Präsentation am POS.

Das gilt auch für die Herbstneuheiten von JURA. An erster Stelle steht hier natürlich die neue Generation der E8. Die jüngste Version des erfolgreichsten Vollautomaten-Modells von JURA wartet mit einigen Ausstattungsmerkmalen auf, die man bisher nur in der Premiumklasse gekannt hat. Das betrifft besonders das Professional Aroma Grinder von JURA, welches für ein konstant ideales Mahlergebnis sorgt. Modernste Brühprozesse bringen die Kaffeearomen zur vollen Entfaltung und Trendspezialitäten gelingen dank feinporigen zartem Milchschaum besser denn je.

Premium-Features

Die innovative E8 beherrscht 17 verschiedene Kaffee-Spezialitäten – vom aromatischen Espresso bis zum trendigen Cortado. Auch lange, milde Spezialitäten wie Cafè Barista oder Lungo Barista gelingen mit diesem Modell in bester Kaffeebar-Qualität. Wer es intensiver mag, kann schließlich Cappuccino, Flat White und Latte macchiato über die Zusatzfunktion Extra Shot verstärken. Dank des wei- terentwickelten Fluidsystems wird sogar die Milchsystem-Reinigung automatisch auf Knopfdruck ausgeführt. Eine weitere Funktion der E8, die man aus den Top-Linien von JURA kennt. Zudem überzeugt sie mit einem intuitivem Handling. Modernste Benutzerführung und elegantes Design ergänzen sich hier zur Perfektion. Die E8 ist in den Farbvarianten Chrom, Dark Inox, Moonlight Silver, Piano White sowie Piano Black verfügbar.

Überarbeitet hat JURA auch die S8. Stilvolle Details, wie der hochwertige, gerillte Wassertank mit seinem Griff aus Metall, sowie die schwere, verchromte Tassenplattform setzen hier subtile Akzente. Die S8 vereint so das Beste aus der Kompaktklasse mit Elementen aus dem Premiumsegment und einem Hauch GIGA. Die gesamte Palette an Kaffeespezialitäten gelingt auf Knopfdruck, und auch hier sorgt das Professional Aroma Grinder für ideales Mahlergebnis während der gesamten Lebensdauer. Modernster Bedienkomfort über ein großzügiges 4,3“-Touchscreen-Farbdisplay machen die Bedienung einfach.

Professional

Weiter perfektioniert hat JURA auch seinen Office-Vollautomat WE8. Insgesamt 16 verschiedene Spezialitäten bereitet die WE8 auf Knopfdruck zu. Zudem besticht sie nun zusätzlich mit Espresso macchiato, Espresso doppio, Kaffee Spezial sowie Heißwasser für Grüntee. Ein Wassertank mit 3l Fassungsvermögen, ein Bohnenbehälter für 500g Kaffeebohnen und ein Kaffeesatzbehälter mit 25 Portionen Kapazität machen den eleganten Professional-Vollautomaten überall dort zur Ideallösung, wo täglich ca 30 Kaffeespezialitäten genossen werden. Innovative Technologien wie der Professional Aroma Grinder revolutionieren auch bei diesem Modell den Kaffeegenuss. Frontal angeordnete Tasten und ein modernes TFT-Display machen die Bedienung auch für ungeübte Benutzer spielend leicht. Das klare, geradlinige Design, in edlem Chrom oder Dark Inox, macht die WE8 zum Highlight jeder Küche.