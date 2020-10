Weihnachtskampagne und neues Händler-Gewinnspiel gestartet

HD Austria: Heiße Jahreszeit eingeläutet

Multimedia Bilder Downloads | 0 | | Wolfgang Schalko | 18.10.2020 |

Das nächste Gewinnspiel mit attraktiven Preisen ist im Oktober bereits angelaufen.

Mitte Oktober startete HD Austria das heurige Weihnachtsangebot – die HD Austria Kombi zum Aktionspreis von 9,90 Euro statt 18,90 Euro. Damit sowie umfassender Werbeuntersützung soll es dem Händler im Q4 erleichtert werden, Kunden das Kombi Paket zu vermitteln und somit eine Provision von 60 Euro pro Anmeldung zu generieren. Als zusätzlicher Anreiz winken im Q4 wieder einige besondere Extras für den Handel.

Mit dem Weihnachtsangebot rund um die HD Austria Kombi zum Aktionspreis läuft im Oktober auch eine breite Werbekampagne im TV, Print, Online und natürlich am POS an. Damit will HD Austria für entsprechende Aufmerksamkeit sorgen und die Frequenz im Handel zu erhöhen.

Daneben hat man sich aufgrund der schwierigen Situation für Händler und Distributoren in diesem Jahr entschlossen, die sonst nur temporären Aktivitäten heuer ohne Unterbrechung weiterzuführen. Das soll ein klares Zeichen sein und zeigen, dass HD Austria auch dann, wenn es nicht so leicht ist, den österreichischen Elektrohandel und seine Vertriebspartner tatkräftig mit zahlreichen lukrativen Aktionen unterstützt.

Maßnahmenbündel

Zu den Unterstützungsmaßnahmen zählt zunächst die Provision von bis zu 60 Euro pro HD Austria Paketabschluss – der durch die Weihnachtsaktion noch leichter fallen sollte. Weiters gibt es für Händler beim Kauf von HD Austria Modulen über die Distributoren oder die Kooperationen bis Ende des Jahres Tankgutscheine.

Zur Tradition sind mittlerweile die attraktiven Gewinnspiele für Partner- Händler geworden – wie jüngst das große Weber-Grill-Gewinnspiel sowie das über mehrere Monate gelaufene KTM-Motorrad-Gewinnspiel. Die Verlosung der KTM DUKE 390 fand am 6.10.2020 statt – elektro.at berichtete. Im Oktober ist bereits das nächste HD Austria Gewinnspiel mit hoch attraktiven Preisen gestartet: Es winken ein Thermenwochenende zu zweit, Dinner & Casino sowie Genussboxen vom Bauernladen.

Darüber hinaus werden laufend Voucher-Aktionen geboten, um Kunden einen noch einfacheren Zugang zur Welt von HD Austria zu ermöglichen – wie zB 5 Jahre ORF um nur 9,90 Euro plus 3 Monate HD Austria Kombi Vielfalt. Ganz ohne doppelten Boden, die Aktion endet automatisch. Zudem können Kunden im Zuge der laufenden ORF-Umstiegsaktion von ihrer ORF Digital-SAT-Karte auf das HD Austria SAT-Modul wechseln und erhalten ORF in HD 5 Jahre gratis sowie das HD Austria Paket für 3 Monate zum Testen obendrauf.

Weiter bilden

HD Austria unterstützt seine Partner aber auch durch umfangreiche Schulungs-/Weiterbildungsangebote, wie etwa für alle Handels-Partner ein webbasiertes Online-Portal mit aktuellsten, interaktiven Datenblättern, FAQs, Frequenzlisten und weiteren hilfreichen Informationen. HD Austria Partner können zudem den ganzen Tag über telefonisch wie schriftlich auf das Team der Händlerhotline zugreifen. Von den AD-Mitarbeitern werden außerdem laufend Schulungen direkt bei den Partnerbetrieben abgehalten und HD Austria unterstützt auch zB die alternativen Maßnahmen der Kooperationen.

Gute Aussichten

„Es freut mich im gefühlt doch so ganz anderen Herbst 2020 sehr, dass wir trotz aller unvorhersehbaren Überraschungen, die dieses Jahr bisher mit sich gebracht hat, von vielen Händlern sehr positives Feedback zu unseren Produkten bekommen. Speziell die HD Austria TV-App hat aufgrund des stark veränderten Fernsehverhaltens in den letzten Monaten vielen Händlern zu Paketabschlüssen und Provisionen verholfen, was uns natürlich sehr freut”, erklärt Lukas Pachner, Director Channel Management bei Eviso Austria, und blickt dem Jahresendgeschäft sehr zuversichtlich entgegen: „Die gute Nachricht für alle HD Austria Händler ist, dass im Winter tendenziell noch mehr ferngesehen wird. Außerdem unterstützen wir den Handel mit der attraktiven Weihnachtsaktion HD Austria Kombi um nur 9,90 Euro statt 18,90 Euro. Dabei generiert der Händler trotzdem 60 Euro pro Abschluss.”